Минфин предложил увеличить в 100 раз поступления в бюджет от приватизации

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Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил о намерении внести правки в плановый объем поступлений в бюджет 2024 года от сделок приватизации. По рассчетам ведомства, объем должен увеличиться примерно в 100 раз — до 100 млрд руб., пишет «Интерфакс».
«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать»,— заявил министр.
В 2023 году Росимуществом было реализовано имущество на 21 млрд руб., рассказал Силуанов. В результате работы с предприятиями, по его словам, было оптимизировано свыше 8 млрд руб. расходов.
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