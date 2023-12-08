Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%

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Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%. Об этом сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках выставки-форума «Россия».
По словам министра финансов, для того, чтобы люди этого не почувствовали, повышаются все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года инфляция будет нормальной — около 5%. Глава государства отметил, что это является хорошим значением, так как «для нас слишком низкая инфляция — не очень большой подарок». В апреле этого года инфляция замедлилась до 2,3%, что является минимумом с февраля 2020 года.
Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что годовая инфляция начнёт снижаться весной 2024 года. Она объяснила, что инфляция начнёт снижаться только весной, поскольку на это сильно повлияла статистика первой половины 2022 года, когда показатели инфляции были низкими.
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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2023 года инфляция будет нормальной — около 5%. Глава государства отметил, что это является хорошим значением, так как «для нас слишком низкая инфляция — не очень большой подарок». В апреле этого года инфляция замедлилась до 2,3%, что является минимумом с февраля 2020 года.
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Екатерина Коршунова