Минфин США пригрозил отрезать Raiffeisen от финансовой системы из-за сделок с РФ

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Минфин США пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что власти США обеспокоены тем, что австрийский банк ведёт сделки с российскими лицами под санкциями. Речь идёт о сделке на 1,5 миллиарда долларов с российским магнатом, находящимся под санкционными ограничениями.
По словам замминистра финансов Уолли Адейемо, расширение деятельности банка противоречит тем заверениям, которые он дал Казначейству США, о сворачивании деятельности в России. Настоящее предупреждение банку от Минфина США является самым серьёзным на данный момент. Адейемо предупредил, что в случае продолжения таких действий банку грозят санкционные ограничения в виде закрытия доступа к долларовой системе, поскольку возникает угроза нацбезопасности США.
Ранее депутаты Европарламента потребовали у властей Австрии принудить Raiffeisen остановить деятельность в России и покинуть страну.
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По словам замминистра финансов Уолли Адейемо, расширение деятельности банка противоречит тем заверениям, которые он дал Казначейству США, о сворачивании деятельности в России. Настоящее предупреждение банку от Минфина США является самым серьёзным на данный момент. Адейемо предупредил, что в случае продолжения таких действий банку грозят санкционные ограничения в виде закрытия доступа к долларовой системе, поскольку возникает угроза нацбезопасности США.
Ранее депутаты Европарламента потребовали у властей Австрии принудить Raiffeisen остановить деятельность в России и покинуть страну.
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Анастасия Чинкова