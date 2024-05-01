Власти Австрии предостерегли Raiffeisen от покупки Strabag из-за связи с Россией

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Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от идеи сделки по покупке доли в строительной компании Strabag. Дело в том, что планируемые к приобретению акции принадлежат фирме, связанной с Олегом Дерипаской, а тот находится под санкциями США.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В Вене опасаются негативной реакции Вашингтона по поводу анонсированной сделки. Она может быть расценена Соединёнными Штатами как нарушение санкций, поскольку против Дерипаски введены ограничения. Кроме того, австрийские власти полагают, что сделка поставит в неловкое положение саму Австрию из-за «дружелюбного» отношения к России.
Сотрудник RBI заявил агентству, что приобретение акций остаётся предметом проверки в банке. В свою очередь, представитель Дерипаски сообщил, что бизнесмен уже долгое время не имеет никакого отношения к фирме Starbag, добавив также, что западные санкции против него являются «полностью ошибочными» и «основаны на ложной информации».
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Александр Бойцов