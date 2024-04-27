Минфин заявил о возможном исключении семей с высокими доходами из льготной ипотеки

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Министерство финансов обсудит вопрос об исключении семей с высокими доходами из программы стимулирования ипотеки. Заместитель министра финансов Иван Чебесков в интервью РБК отметил, что к богатым относятся те, кто может платить по рыночным процентным ставкам без государственной поддержки.
Поправка может быть введена в качестве дополнительного условия для оформления льготной ипотеки, чтобы возможность получить кредит с господдержкой зависела от уровня дохода заемщика.
Средняя рыночная процентная ставка по ипотеке в 20 крупнейших банках России на 19 апреля составила 16,8-16,9%, базовая ставка по семейной ипотеке – 6% годовых.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев пояснил, что регионы центральной России не участвуют в программе льготной ипотеки. Новосибирск, Челябинск и Екатеринбург также не участвуют в программе льготной ипотеки.
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«Если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку?» – уточнил предмет обсуждения Чебесков.
Средняя рыночная процентная ставка по ипотеке в 20 крупнейших банках России на 19 апреля составила 16,8-16,9%, базовая ставка по семейной ипотеке – 6% годовых.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев пояснил, что регионы центральной России не участвуют в программе льготной ипотеки. Новосибирск, Челябинск и Екатеринбург также не участвуют в программе льготной ипотеки.
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Александр Климов