Минфин заявил о возможном исключении семей с высокими доходами из льготной ипотеки

Министерство финансов обсудит вопрос об исключении семей с высокими доходами из программы стимулирования ипотеки. Заместитель министра финансов Иван Чебесков в интервью РБК отметил, что к богатым относятся те, кто может платить по рыночным процентным ставкам без государственной поддержки.