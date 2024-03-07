Экономист Лобода спрогнозировал падение выдачи ипотек в этом году

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Экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявил, что выдачи ипотек россиянам в этом году снизятся вдвое.
«При высоких процентных ставках по ипотеке такая тенденция будет сохраняться. Отмена программы льготной ипотеки с 1 июля окажет дополнительное негативное влияние на динамику ипотечного рынка. Возобновление роста спроса на ипотеку может быть на фоне пересмотра ключевой ставки ЦБ в сторону снижения», — отметил в беседе с Газета.ру Лобода.
Однако, подчеркнул специалист, такие прогнозы рассчитаны на период не раньше середины осени текущего года.
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