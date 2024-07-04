Министерство финансов определило параметры расчёта налога на длинные вклады

Фото: istockphoto/Madhourse
Министерство финансов определилось с требованиями к вкладам, которые будут считаться длинными. По таким вкладам с 2025 года начнут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Как следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, срок действия такого депозита, для того, чтобы считаться долгим, согласно условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, передаёт РБК. Кроме того, выплата процентов по вкладу должна производиться в конце срока его действия. Источник издания в правительстве сообщил, что текст поправок был одобрен на заседании комиссии по законотворческой деятельности.
Изначально предполагалось, что новый подход затронет вклады сроком от одного года. Теперь параметр долгосрочного депозита вырос до 15 месяцев. Порядок расчёта НДФЛ по длинным вкладам власти предложили изменить в марте нынешнего года. Уточнялось, что это поможет устранить «налоговую несправедливость» в отношении клиентов с долгосрочными депозитами.
Читайте также:
Экономист Лобода: Отмена налога на длинные вклады может помочь сдержать инфляцию
Валютные вклады россиян сокращаются 14-й месяц подряд
Налоговый кэшбек и курортный сбор: поправки Минфина в закон об НДФЛ, кто будет платить больше, кому положены льготы
Александр Бойцов