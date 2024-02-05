Экономист Лобода: Отмена налога на длинные вклады может помочь сдержать инфляцию

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«Эта мера стимулирует долгосрочные сбережения, может отчасти помочь в сдерживании инфляции и поможет многим россиянам сформировать на будущее «подушку финансовой безопасности». Так что для государства будет выгодно принять такой закон», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Лобода.
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