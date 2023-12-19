Министр финансов Украины: Айфоны и иномарки мешают экономике страны

Покупка айфонов и иномарок мешает Киеву перестроить экономику Украины на военные рельсы. Так считает министр финансов страны Сергей Марченко, слова которого приводит ТАСС
«К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы», — отметил министр.По словам Марченко, потребление в основном состоит из импортных товаров и услуг, что определяет экономический потенциал страны — а значит, необходимо снизить его в несколько раз. Если не прекратить покупать дорогие телефоны и автомобили, экономика «очень быстро» сделает болезненные выводы, сказал глава украинского Минфина.
В прошлом году Национальный банк Украины выпустил около 400 млрд гривен (10,9 млрд долларов) через покупку гособлигаций. Это помогло Украине продержаться до момента получения средств от Запада.
Плюсы такого варианта нивелировал стремительный рост инфляции. Министерство финансов продолжает настаивать на девальвации гривны Национальным банком Украины. Это позволит увеличить налоговые поступления за счёт повышения таможенных сборов.
Читайте также:
На Украине планируют увеличить налоги или обесценить гривну ради ВСУ
Украину ждёт дыра в бюджете в $29 млрд, если западные партнёры не помогут
Министр финансов Украины Марченко оскорбил западных союзников
Артем Путинцев