На Украине планируют увеличить налоги или обесценить гривну ради ВСУ

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Украина вместе с союзниками задумались о «рискованных» вариантах финансирования ВСУ.
Об этом сообщил министр финансов страны Сергей Марченко, пишет Bloomberg.
В том случае, если Запад не сможет в будущем оказывать помощь Киеву, украинские власти могут пойти на повышение налогов, а также обесценивание гривны. Рассматривается вариант запуска печатного станка и массовой эмиссии гривны для повышения поступлений денег в бюджет.
Но все эти решения влекут за собой негативные последствия, говорит Марченко.
В прошлом году Национальный банк Украины выпустил около 400 млрд гривен (10,9 млрд долларов) через покупку гособлигаций. Это помогло Украине продержаться до момента получения средств от Запада.
Плюсы такого варианта нивелировал стремительный рост инфляции. Министерство финансов продолжает настаивать на девальвации гривны Национальным банком Украины. Это позволит увеличить налоговые поступления за счёт повышения таможенных сборов.
В планах Украины покрыть дефицит бюджета за счёт внешнего финансирования в размере более 40 млрд долларов. Но, как отметил Марченко, более двух третей финансирования ещё не подтвердили.
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В том случае, если Запад не сможет в будущем оказывать помощь Киеву, украинские власти могут пойти на повышение налогов, а также обесценивание гривны. Рассматривается вариант запуска печатного станка и массовой эмиссии гривны для повышения поступлений денег в бюджет.
В прошлом году Национальный банк Украины выпустил около 400 млрд гривен (10,9 млрд долларов) через покупку гособлигаций. Это помогло Украине продержаться до момента получения средств от Запада.
Плюсы такого варианта нивелировал стремительный рост инфляции. Министерство финансов продолжает настаивать на девальвации гривны Национальным банком Украины. Это позволит увеличить налоговые поступления за счёт повышения таможенных сборов.
В планах Украины покрыть дефицит бюджета за счёт внешнего финансирования в размере более 40 млрд долларов. Но, как отметил Марченко, более двух третей финансирования ещё не подтвердили.
«Если нехватка внешней помощи превысит несколько миллиардов долларов США, у властей останется только неприятный выбор», —заявила главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.С августа по октябрь 2023 года объём выделенной помощи Украине снизился до 2,11 миллиарда евро (-90% в годовом выражении). Его сократили до самого низкого уровня с февраля 2022 года на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.
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Мария Фирсова