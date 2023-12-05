Мишустин: С начала года производство военной техники в РФ выросло в разы

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Производство бронетанковой техники за 11 месяцев 2023 года выросло в три раза, а авиационной техники и беспилотников — в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства также рассказал, что к настоящему времени для оборонных нужд удалось использовать более 360 предприятий, осуществить ввод в эксплуатацию примерно 37 тысяч единиц оборудования и привлечь в сферу военного производства дополнительно свыше 520 тысяч работников.
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