В России утвердили стратегию развития отрасли связи

фото: сайт Кремля
Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ утвердило стратегию отрасли связи до 2035 года. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
По словам Мишустина, соответствующее распоряжение отдал глава государства Владимир Путин.Он также добавил, что россиянам будут оказаны качественные услуги связи, вне зависимости от региона их проживания и местности.
Премьер-министр заверил, что подписанный документ позволит совершенствовать отрасль связи в ближайшие 12 лет. В эту сферу будут внедряться современные и инновационные решения.
Прежде Михаил Мишустин сообщил, что правительство подписало бюджет на три года. Он обратил внимание на то, что средства в казну должны начать поступать с начала будущего года.
Читайте также:
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин поручил продлить на следующий год мораторий на проверки бизнеса
Мишустин оценил идею сбора средств с маркетплейсов для развития «Почты России»
Премьер-министр заверил, что подписанный документ позволит совершенствовать отрасль связи в ближайшие 12 лет. В эту сферу будут внедряться современные и инновационные решения.
Читайте также:
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин поручил продлить на следующий год мораторий на проверки бизнеса
Мишустин оценил идею сбора средств с маркетплейсов для развития «Почты России»
Анастасия Крестьянова