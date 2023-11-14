На развитие индустриальных парков и ОЭЗ в Подмосковье в 2024 году направят 6 млрд рублей

Фото: Мособлдума
В Подмосковье в 2024 году на развитие инфраструктуры для инвесторов будет направлено более 6 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева во время ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона в Мособлдуме.
По словам зампреда, речь идёт об индустриальных парках и особых экономических зонах. Всего в регионе, по её словам, находятся 93 специальных площадки, на которых работают более 2 тыс резидентов.
Как отметила Зиновьева, в Московской области реализуется 1 168 инвестпроектов с общим планируемым объёмом инвестиций свыше 2 трлн рублей. Также развиваются 237 проектов в сфере импортозамещения с объёмом инвестиций более 192 млрд рублей. Планируется, что на госпрограмму предпринимательства в предстоящем году будет израсходовано 12 млрд рублей. Рост финансирования программы превысит 70% по сравнению с текущим годом.
Количество получателей различных субсидий, грантов и льготных кредитов в регионе в будущем году превысит 3 тыс субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Как отметила Зиновьева, в Московской области реализуется 1 168 инвестпроектов с общим планируемым объёмом инвестиций свыше 2 трлн рублей. Также развиваются 237 проектов в сфере импортозамещения с объёмом инвестиций более 192 млрд рублей. Планируется, что на госпрограмму предпринимательства в предстоящем году будет израсходовано 12 млрд рублей. Рост финансирования программы превысит 70% по сравнению с текущим годом.
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Лора Луганская