Набиуллина раскрыла, что ведёт российскую экономику к «тупику»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Чрезмерное количество льготных государственных программ становится «тупиком» для экономики России. Об этом в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она рассказала, что все россияне платят за те дешёвые кредиты, которые получают только избранные. И получается так, что программы расширяются, в результате чего повышается и ключевая ставка.
Набиуллина заявила, что такой путь превращается в «порочный круг», из которого нужно выходить, поскольку это в конечном итоге приведёт к тупику.
Ранее президент России в ходе того же мероприятия, комментируя непрекращающиеся споры о повышении ключевой ставки, заявил, что несмотря на такие меры Центробанк идёт правильным путём.
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Набиуллина заявила, что такой путь превращается в «порочный круг», из которого нужно выходить, поскольку это в конечном итоге приведёт к тупику.
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Анастасия Чинкова