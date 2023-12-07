Путин прокомментировал повышение ставки Центробанка

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Центробанк избрал правильное направление развития, несмотря на повышение ключевой ставки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!»
Путин добавил, что в настоящее время первостепенным является создание условий для эффективной структурной трансформации экономики, повышения производительности труда, роста доходов граждан и повышения качества жизни.
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Анастасия Чинкова