Набиуллина раскрыла, когда начнётся снижение инфляции в России

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Годовая инфляция начнёт снижаться весной 2024 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
Она объяснила, что инфляция начнёт снижаться только весной, поскольку на это сильно повлияла статистика первой половины 2022 года, когда показатели инфляции были низкими.
Также Набиуллина добавила, что инфляция придёт к целевым значениям в размере 4% к концу следующего года.
Кроме того, глава Центробанка привела прогнозы, согласно которым пик инфляционного давления уже был пройден в III квартале этого года.
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Также Набиуллина добавила, что инфляция придёт к целевым значениям в размере 4% к концу следующего года.
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Анастасия Чинкова