Несколько известных торговых сетей ограничили наценку на куриные яйца

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о том, что крупный российский бизнес готов поддержать рекомендации ведомства по ограничению наценки на куриные яйца. Среди них, в частности, торговая сеть «Верный», гипермаркет «Глобус» и магазины системы «Азбука вкуса».
В службе уточнили, что в «Верном» уже приняли решение об ограничении до 5% наценки при тендерных закупках. Также идет поиск возможностей для введения такой же меры при заключении долгосрочных соглашений, передают «Известия». Также отмечается, что компания «Азбука вкуса» впервые в истории современного российского предпринимательства присоединилась к акции по ограничению цен на социально значимые продовольственные товары.
В целом торговые сети установили предел наценки на куриное яйцо в размере от 5% до 10%. В настоящее время ФАС продолжает анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Для у компаний-производителей в регионах запрошены данные о динамике цен на продукцию, а центральный аппарат обрабатывает информацию о колебаниях стоимости яиц в розничных торговых сетях.
Эксперты связывают резкий скачок цен на «сырьё для яичницы» со значительным увеличением спроса. Ведомство принимает все доступные меры с целью стабилизировать ситуацию.
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В целом торговые сети установили предел наценки на куриное яйцо в размере от 5% до 10%. В настоящее время ФАС продолжает анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Для у компаний-производителей в регионах запрошены данные о динамике цен на продукцию, а центральный аппарат обрабатывает информацию о колебаниях стоимости яиц в розничных торговых сетях.
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Александр Бойцов