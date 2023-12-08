Стало известно, какие магазины согласились ограничить наценку на яйца

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Несколько крупных российских сетей согласились на ограничение наценки на куриные яйца на уровне не более 5%. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.
ФАС России сделала предложение ритейлерам ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Уточняется, что данная мера является временной.
Также ограничить наценку на все яйца в районе 5% готов гипермаркет «Глобус», «Азбука вкуса» согласилась ограничить наценку до 10%только на яйцо куриное «Окское» категории С2. В ФАС отметили, что эти две сети впервые приняли участие в подобных мероприятиях.
Рост цен на яйца и мясо курицы в текущем году обусловлен увеличенным спросом. Исходя из этого ведомство принимает меры для стабилизации данного вопроса.
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«Торговая сеть "Верный" поддержала предложение службы: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки», — уточнили в сообщении.
Также ограничить наценку на все яйца в районе 5% готов гипермаркет «Глобус», «Азбука вкуса» согласилась ограничить наценку до 10%только на яйцо куриное «Окское» категории С2. В ФАС отметили, что эти две сети впервые приняли участие в подобных мероприятиях.
Рост цен на яйца и мясо курицы в текущем году обусловлен увеличенным спросом. Исходя из этого ведомство принимает меры для стабилизации данного вопроса.
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Элина Позднякова