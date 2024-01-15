Нижегородский НПЗ «Лукойла» приостановил работу из-за аварии

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«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, из-за аварии полностью остановил работу одной из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина.
На прошлой неделе нефтяная компания приостановила продажу на бирже бензина АИ-95. Но пока влияние на биржевые цены было несущественным по причине невысокого спроса на топливо зимой. Можно сказать, что авария на Нижегородском НПЗ стала первым известным случаем, когда недостаток оборудования из-за санкций может привести к снижению производства высокооктанового топлива в существенном объёме.
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Александр Бойцов