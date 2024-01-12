На нижегородском НПЗ «Лукойла» временно остановили работу одной из установок

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«Лукойл» приостановил работу одной из установок на своём нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области из-за инцидента.
Представители «Лукойла» подчеркнули, что в настоящее время компания прилагает все возможные усилия для восстановления штатной работы предприятия и удовлетворения потребностей внутреннего рынка совместно с другими его участниками за счёт всех имеющихся ресурсов.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова