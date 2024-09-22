Норвежская фирма Equinor не будет экспортировать водород в Германию

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Норвежская газовая компания Equinor решила отказаться от планов по экспорту водорода в Германию. Руководство фирмы посчитала этот проект излишне дорогим, а спрос недостаточным.
Издание Berliner Zeitung напоминает, что Equinor заключила соглашение с немецкой компанией RWF в 2022 году. Этот договор предусматривал поставки на электростанции в ФРГ через первый в мире подземный водородный трубопровод.
В прошлом году норвежская сторона выразила сомнения в экономической целесообразности проекта, оценив его стоимость в несколько десятков миллиардов евро. Теперь менеджмент Equinor объявил о прекращении сотрудничества на ранней стадии и отказе от планов по экспорту водорода.
Это решение норвежских партнёров стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека. Оно также может стать серьёзной проблемой в реализации планов Германии по развитию водородной энергетики.
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В прошлом году норвежская сторона выразила сомнения в экономической целесообразности проекта, оценив его стоимость в несколько десятков миллиардов евро. Теперь менеджмент Equinor объявил о прекращении сотрудничества на ранней стадии и отказе от планов по экспорту водорода.
Это решение норвежских партнёров стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека. Оно также может стать серьёзной проблемой в реализации планов Германии по развитию водородной энергетики.
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Александр Бойцов