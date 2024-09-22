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Норвежская фирма Equinor не будет экспортировать водород в Германию

22 сентября 2024, 17:44
Фото: istockphoto/Petmal

Фото: istockphoto/Petmal

Норвежская газовая компания Equinor решила отказаться от планов по экспорту водорода в Германию. Руководство фирмы посчитала этот проект излишне дорогим, а спрос недостаточным.
Издание Berliner Zeitung напоминает, что Equinor заключила соглашение с немецкой компанией RWF в 2022 году. Этот договор предусматривал поставки на электростанции в ФРГ через первый в мире подземный водородный трубопровод.

В прошлом году норвежская сторона выразила сомнения в экономической целесообразности проекта, оценив его стоимость в несколько десятков миллиардов евро. Теперь менеджмент Equinor объявил о прекращении сотрудничества на ранней стадии и отказе от планов по экспорту водорода.



Это решение норвежских партнёров стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека. Оно также может стать серьёзной проблемой в реализации планов Германии по развитию водородной энергетики.

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«Вопреки всем прогнозам»: отмечено резкое снижение темпов роста экономики Китая
Госстат КНР: темпы роста экономики Китая значительно ниже прогнозируемых
21 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/ronniechua

Национальное бюро статистики Китая обнародовало данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста промышленного производства в стране. Сведения приводит РИА Новости.
Отмечается, что снижение темпов роста китайской экономики наблюдается четвёртый месяц подряд. Таких показателей не было с периода пандемийных ограничений 2021 года. Заметнее всего замедление происходит в областях металлургии и сельского хозяйства.

По данным бюро, в августе этого года внутренний спрос вырос всего лишь на 2,1% вместо прогнозируемых 2,5%. При этом рост потребления товаров повседневного спроса по-прежнему растёт, однако медленными темпами. А вот в сфере производства стройматериалов и автомобилей фиксируется отрицательная динамика.

Также негативная тенденция наблюдается и в секторе внешнего спроса. Reuters пишет, что в прошлом году экспорт Китая снизился на 4,6% впервые с 2016 года. А к маю текущего года сокращение показателей достигло 7,6% в годовом исчислении.

Несмотря на то, что Китай сохраняет за собой статус мирового поставщика промышленных товаров, торговые противоречия с США и Евросоюзом негативно сказываются на всей экономике страны.

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Россия произвела рекордную закупку китайских часов
Поставки часов из Китая в Россию в августе составили рекордных $40,9 млн
21 сентября 2024, 14:54

Фото: iStock/Doucefleur

В прошлом месяце РФ произвела рекордную закупку часов из Китая — всего на 40,9 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.
Согласно информации источника, объемы закупок часов увеличились по сравнению с июлем в 1,8 раза. С января по август из Китая в РФ поставили часов и их элементов на 116,4 миллиона долларов. Показатель за прошлый год равен 40 млн долларов.

Россия начала активно увеличивать импорт китайских часов с апреля и по итогам месяца поставки по направлению выросли в 5 раз и были равны 11,5 млн долларов. В мае отметка достигла 14 млн долларов, в июне — до 18,9 млн долларов, а в июле увеличение произошло еще на 3,4 млн и составила 22,3 млн долларов.

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Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам десятки миллиардов рублей
«Известия»: негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам ₽ 77 млрд
21 сентября 2024, 05:24

Фото: istock/Denis Vostrikov

Во II квартале 2024 года негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам 77 млрд рублей, сообщили «Известия».
В статье уточняется, что основную часть выплаты (51 миллиард рублей) составили средства, перечисленные в рамках негосударственных пенсионных выплат.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что очень важно создать своеобразную подушку безопасности в старости, для чего требуются долгосрочные пенсионные накопления.

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#госдума
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#пенсия
#выплаты
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Подмосковные селекционеры получили «из пробирки» двух телят тагильской породы
20 сентября 2024, 22:45

Фото: ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Подмосковные специалисты достигли прорыва в селекционно-племенной работе. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста в Подольске получили двух жизнеспособных тëлочек тагильской породы с помощью новейших технологий пересадки OPU/IVP-эмбрионов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Современный мир отказывается от использования традиционных методов получения эмбрионов крупного рогатого скота в пользу более эффективных технологий. Одна из них – развитие эмбрионов в пробирке из ооцитов, полученных методом OPU. Учёные лаборатории экспериментальной эмбриологии постоянно оптимизируют этот процесс, чтобы повысить его эффективность», – говорится сообщении.
В ведомстве получение жизнеспособного потомства после пересадки OPU/IVP-эмбрионов назвали значительным достижением в животноводстве. В данном случае благодаря пересадке свежих и замороженных эмбрионов удалось получить двух здоровых тёлочек.

Использованная технология получения эмбрионов позволит сохранять и тиражировать отечественные генофондные породы крупного рогатого скота.

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Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов

Пчеловоды поделятся опытом на «АпиФоруме» и ярмарке мёда в Серпухове

В Подмосковье провели 2,7 тыс. исследований продающихся на рынках грибов
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#животные
#подмосковье
#московская область
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Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов
20 сентября 2024, 22:33

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев зарегистрировал и возглавил Союз улитководов. Ферма расположена в селе Парфентьево под Коломной, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Вступить в новую организацию могут предприниматели, которые занимаются разведением брюхоногого моллюска, рестораторы, производители оборудования для сельского хозяйства и те, кто только планирует открыть свое дело на земле. Идея создать такое сообщество родилась пять лет назад. А в марте 2020 года в России официально появилась новая отрасль сельского хозяйства – улитководство», – говорится в сообщении.
Как отметил Балаев, стать членом Союза улитководов может любой желающий, даже если он пока не открыл свою ферму, а только рассчитывает. Организация будет проверять улиточные фермы и поддерживать членов ассоциации.

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#сельское хозяйство
#коломна
#подмосковье
#московская область
#фермерские хозяйства
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Пчеловоды поделятся опытом на «АпиФоруме» и ярмарке мёда в Серпухове
20 сентября 2024, 22:24

Фото: iStock / Wirestock

В Серпухове 11-13 октября состоятся «АпиФорум 2024» и ярмарка мёда. Туда приглашаются производители и любители мёда и фермерской продукции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Пчеловоды со всей России и гости из-за рубежа смогут принять участие в круглых столах, конференциях и тематических дискуссиях. Также на форуме организуют выставку оборудования для пчеловодства, дегустацию лучших сортов мёда, спортивные и развлекательные мероприятия. Особое внимание – ярмарке мёда и сельскохозяйственной продукции», – сообщили в ведомстве.
Принять участие в ярмарке могут фермеры из Московской области и других регионов России. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету на сайте Гильдии медовых сомелье или отправить запрос на электронную почту Московского крестьянского союза mosferms@yandex.ru.

Как подчеркнули в министерстве, участие в ярмарке - платное. Подробную информацию фермеры могут узнать по телефонам: 8 (925) 223-04-98, 8 (915) 278-02-25 и 8 (916) 696-73-97.

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#сельское хозяйство
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#фермерские хозяйства
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#подмосковье
#московская область
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Более 300 жителей Подмосковья в этом году открыли своё дело благодаря социальному контракту
300 жителей Подмосковья в этом году открыли своё дело благодаря соцконтракту
20 сентября 2024, 22:10

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 300 жителей Подмосковья с начала года стали предпринимателями, заключив социальные контракты на сумму более 104 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Социальный контракт – мера поддержки, которая помогает жителям преодолеть трудную жизненную ситуацию или открыть собственное дело. Последнее является популярным направлением. Житель получает на открытие своего дела до 350 тысяч рублей», – пояснил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
В министерстве добавили, что, помимо индивидуального предпринимательства, социальный контракт можно получить по направлению поиска работы. Размеры выплат зависят от цели контракта.

Заключить социальный контракт могут жители, доход которых по независящим от них причинам ниже установленного в Подмосковье прожиточного минимума.

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#социальный контракт
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В Подмосковье провели 2,7 тыс. исследований продающихся на рынках грибов
20 сентября 2024, 21:50

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

С начала года специалисты Госветслужбы взяли в государственных лабораториях 1,6 тыс. проб грибов. Проведено 2,7 тыс. исследований, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сотрудники ведомства постоянно проводят ветсанэкспертизу и лабораторные исследования дикорастущих грибов, которые продают на подмосковных рынках. Недоброкачественной продукции в ходе проверок обнаружено не было.
«Сначала грибы проходят визуальный осмотр. Проверяется их целостность, отсутствие вредителей, слизи и загрязнений. Особое внимание – обнаружению несъедобных и ядовитых грибов. Их немедленно изымают. Далее специалисты отбирают пробы для проверки на содержание вредных веществ. При обнаружении продукцию изымают из оборота и уничтожают», – пояснили в министерстве.
Там напомнили, что покупать грибы можно только на официальных рынках и ярмарках, где качество продукции контролируется. Небезопасно приобретать и консервированные грибы непромышленного производства ­– существует высокий риск отравления и других серьёзных для здоровья последствий.

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#сельское хозяйство
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#минсельхозпрод мо
#госветслужба
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В Подмосковье трудятся более 40,5 тыс. учёных, 40% из которых, – молодые
20 сентября 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области исследованиями по самым разным научным направлениям занимаются более 270 организаций. Общее число работающих в них исследователей превышает 40 тыс.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Сегодня в регионе работает 272 научных организации, в которых трудоустроено 40,6 тыс. исследователей. 16 тыс. из этих специалистов, то есть около 40%, – сотрудники в возрасте до 39 лет. Все они обеспечивают научно-техническое и инновационное развитие экономики Московской области», – отметила Зиновьева.
Она уверена, что привлекательность науки обусловлена и различными программами поддержки научной деятельности в Подмосковье. Например, в регионе ежегодно распределяются премии губернатора в размере 700 тыс. рублей для молодых учёных и специалистов за научные достижения. Молодые учёные также ежегодно участвуют в конкурсном отборе на получение недвижимости по программе социальной ипотеки. В этом году победителями конкурса стали 28 молодых специалистов.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, получателями региональной премии за коммерциализацию научных разработок в 2024 году стали 10 авторских коллективов. Сумма премий составила 10 млн рублей.

На развитие научных проектов в регионе можно получить грант правительства Московской области в сферах науки на 10 млн рублей.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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#московская область
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