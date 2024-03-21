Россия примет участие в Международном климатическом конкурсе «Зелёная Евразия»

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В прошлом, 2023 году, на конкурс поступило 296 заявок. В нём приняли участие коммерческие компании и организации, государственные учреждения, общественные и бизнес-объединения, а также физические лица — жители государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Свои климатические практики на конкурс представили компании и граждане из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Также заявки поступили от представителей Латвии, Азербайджана и Узбекистана, так как конкурс носит открытый характер и не ограничивается странами-участниками ЕАЭС. Количество практик, представленных на конкурсе, подтверждает тот факт, что климатические и экологические вопросы продолжают волновать и объединять жителей разных стран.
1. Климатическая митигация: низкоуглеродная энергетика, зелёный транспорт, низкоуглеродная промышленность, зелёное строительство, управление климатически активными веществами, низкоуглеродная экономика замкнутого цикла и устойчивое землепользование, лесное и водное хозяйство.
2. Климатическая адаптация: мониторинг и прогнозирование климатических изменений, создание климатически устойчивой инфраструктуры, климатически устойчивые города, сельское и лесное хозяйство в новых климатических условиях, а также водное хозяйство в новых климатических условиях.
3. Государственная политика и финансы: государственные стратегии и программы в сфере климата и климатические финансы.
4. Просвещение и образование в сфере климата.
Каждый участник может подать не более пяти проектов в климатической сфере. Для участия в конкурсе следует заполнить и отправить заявку на сайте http://greeneurasia.asi.ru до 30 марта. По итогам конкурса экспертная группа и президиум конкурса определит победителей и призёров за вторые и третьи места в каждой из четырёх номинаций.
Контактное лицо для взаимодействия — Лейла Захидовна Гасымова, руководитель проекта Офиса международных связей Операционного блока. Телефон: +7(495) 690-9129 внутренний номер 288, электронная почта: lz.gasymova@asi.ru.
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