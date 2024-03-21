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Россия примет участие в Международном климатическом конкурсе «Зелёная Евразия»

21 марта 2024, 14:38
Фото: istockphoto/Khanchit Khirisutchalual

Фото: istockphoto/Khanchit Khirisutchalual

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Евразийская экономическая комиссия проводят Международный климатический конкурс «Зелёная Евразия».
Основной целью конкурса является поиск и развитие эффективных практик по климатической митигации (уменьшения вероятности рисков - прим. ред.) и адаптации, а также других климатических практик, способствующих устойчивому развитию государств.

В прошлом, 2023 году, на конкурс поступило 296 заявок. В нём приняли участие коммерческие компании и организации, государственные учреждения, общественные и бизнес-объединения, а также физические лица — жители государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Свои климатические практики на конкурс представили компании и граждане из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Также заявки поступили от представителей Латвии, Азербайджана и Узбекистана, так как конкурс носит открытый характер и не ограничивается странами-участниками ЕАЭС. Количество практик, представленных на конкурсе, подтверждает тот факт, что климатические и экологические вопросы продолжают волновать и объединять жителей разных стран.


В 2024 году принять участие в конкурсе смогут любые коммерческие предприятия и организации, государственные учреждения, органы власти и местного самоуправления, некоммерческие организации и общества, а также физические лица. Практики будут представлены по четырём группам номинаций.

1. Климатическая митигация: низкоуглеродная энергетика, зелёный транспорт, низкоуглеродная промышленность, зелёное строительство, управление климатически активными веществами, низкоуглеродная экономика замкнутого цикла и устойчивое землепользование, лесное и водное хозяйство.

2. Климатическая адаптация: мониторинг и прогнозирование климатических изменений, создание климатически устойчивой инфраструктуры, климатически устойчивые города, сельское и лесное хозяйство в новых климатических условиях, а также водное хозяйство в новых климатических условиях.

3. Государственная политика и финансы: государственные стратегии и программы в сфере климата и климатические финансы.

4. Просвещение и образование в сфере климата.

Каждый участник может подать не более пяти проектов в климатической сфере. Для участия в конкурсе следует заполнить и отправить заявку на сайте http://greeneurasia.asi.ru до 30 марта. По итогам конкурса экспертная группа и президиум конкурса определит победителей и призёров за вторые и третьи места в каждой из четырёх номинаций.

Контактное лицо для взаимодействия — Лейла Захидовна Гасымова, руководитель проекта Офиса международных связей Операционного блока. Телефон: +7(495) 690-9129 внутренний номер 288, электронная почта: lz.gasymova@asi.ru.

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Юных жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе вопросов о строительстве
21 марта 2024, 15:48

Фото: Фотобанк МО/Николай Корешков

Конкурс детских вопросов о строительстве «Спроси строителя» стартовал в России, принять в нём участие приглашают жителей Московской области в возрасте от 6 до 14 лет, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.

«На конкурс принимаются вопросы в двух форматах: текстовом и мультимедийном — в форме видеоролика. Победителей будут выбирать в трёх номинациях: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видеовопрос» и «Лучший вопрос по истории строительства», — отмечается в сообщении.

Итоги конкурса планируется подвести в августе — в рамках празднования Дня строителя. На лучшие вопросы, заданные в рамках конкурса, ответят глава Минстроя Российской Федерации Ирек Файзулин и председатель Общественного совета при федеральном Минстрое Сергей Степашин.

Вопросы принимаются до 12 июля на сайте конкурса.

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#дети
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В Подмосковье ежегодно перерабатывается 50 миллионов тонн стройотходов
21 марта 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Около 50 миллионов тонн стройотходов ежегодно отправляется на переработку в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В регионе активно развивается комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов во вторичное сырье.

«Ежегодно Московская агломерация генерирует порядка 50 миллионов тонн строительных отходов и грунтов, большинство из которых идет на переработку. С 2021 подмосковной системой обращения строительных отходов вовлечено в легальный оборот и переработано более 117 миллионов тонн строительных отходов, из которых отходы пластика составили около 30 000 тонн», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В Подмосковье работает система обращения со строительными отходами, благодаря которой они отправляются на вторичное сырье. Стоит отметить, что также ведется работа по созданию новых и дооборудованию существующих площадок по обращению со строительными отходами.

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Участниками фестиваля ГТО в Бронницах стали около 60 детей
21 марта 2024, 15:34

Ольга Антонова

Более 60 детей в возрасте 6-7 лет приняли участие во Всероссийском фестивале ГТО, который провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» в Бронницах, передаёт корреспондент Ольга Антонова.
«Ребятам предоставили возможность сдать нормативы по шести категориям: плавание, челночный бег, метание теннисного мяча в цель, наклоны, поднимание туловища и прыжок в длину с места», — говорится в сообщении.
Юным участникам фестиваля, которые справились со спортивными нормативами, выдали знаки отличия: это золотой, серебряный или бронзовый значок.

Фестиваль был приурочен к десятилетию со дня подписания президентского указа о сдаче норм ГТО.

Ранее сообщалось, что россияне, которые сдают нормы ГТО, смогут получить налоговый вычет. Такая опция начнёт работать с 2025 года. Кроме того, на налоговый вычет смогут рассчитывать люди, на постоянной основе проходящие диспансеризацию.

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#бронницы
#гто
#дети
#спорт
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Синоптик Вильфанд: На следующей неделе московские ночи будут холоднее
21 марта 2024, 15:21

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с середины следующей недели в Москве ожидается похолодание в ночное время.
«Со среды в Москве прогнозируется заметное понижение ночных температур», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Вильфанд.

Он отметил, что в целом температура будет колебаться в небольших пределах и ожидается выше нормы.

А заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков подтвердил, что в ближайшие выходные в европейской части России будет хорошая погода.

«Вся европейская часть страны у нас в хорошей погоде. Плохая погода у нас по северу, это вот Балтика, Мурманск, Архангельск, и по югу — Кавказский регион. Там циклон идёт один по северу, один по югу. Вся остальная Московская зона, Поволжье, Екатеринбург — там хорошая погода, солнечная», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.

А вот синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что предстоящие выходные в столице будут тёплыми, но дождливыми.

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#москва
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Московская область станет участником отборочного этапа фестиваля «РобоФинист»
21 марта 2024, 15:17

Фото: istockphoto / StockRocket

Подмосковье примет участие в отборочном этапе фестиваля «РобоФинист». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Всего в мероприятии можно принять участие в 11 направлениях.

«Ежегодный Международный фестиваль «РобоФинист» — это одно из самых ярких событий для юных робототехников. Юные ученые и изобретатели принимают участие в мастер-классах, общаются со сверстниками-единомышленниками, повышают свой профессиональный уровень и борются за звание чемпионов. Принять участие могут как опытные, так и начинающие робототехники», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что победители отборочных соревнований будут представлять регион на осеннем этапе в Санкт-Петербурге. Подать заявку на участие можно на официальном сайте фестиваля.

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#фестиваль
#победители
#конкурс
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Опрос: Чем выше уровень дохода, тем меньше времени нужно на сборы на работу
21 марта 2024, 14:52

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Исследование сервиса SuperJob показало, что в среднем москвичи тратят на дорогу от дома на работу чуть больше часа на общественном транспорте.
Также была выявлена связь между уровнем дохода человека и временем, которое он тратит на сборы на работу.

«Женщинам нужно чуть больше времени на сборы, чтобы успеть приготовить еду, собрать детей, сделать причёску и макияж. Москвичи старше 45 лет встают раньше молодёжи. Чем выше уровень дохода, тем меньше времени нужно на сборы на работу», — цитирует «Москва 24» текст исследования.

А опрос группы «Ренессанс страхование», в свою очередь, показал, что для россиян наиболее раздражающим фактором на дорогах являются агрессивные водители.

Кроме этого, респонденты отметили, что больше всего им также не нравятся пробки, участники движения, не соблюдающие ПДД, любители подрезать, мотоциклисты и пешеходы, не соблюдающие ПДД. Две трети опрошенных отмечали, что попадали в опасные ситуации из-за неадекватного поведения участников дорожного движения.

«Причём свыше трети оказывались в таких ситуациях «неоднократно» (25%) или «часто» (10%)», — приводит RT текст исследования.

В этом исследовании поучаствовали более 1,2 тыс. россиян.

Ранее аналитики сервиса по поиску работы hh.ru провели опрос среди соискателей на тему указания своих зарплатных ожиданий в резюме, в ходе которого выяснилось, что 60% россиян всегда прописывают в резюме желаемую заработную плату.

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Названа сфера работы, где распространён удалённый формат работы

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#москва
#опрос
#водители
#работа
#доходы
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Эксперт по связи Кусков оценил возможность отключения смартфонов Apple и Google
21 марта 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Wirestock

Накануне, 20 марта, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что корпорации Google и Apple чисто технически в состоянии отключить все смартфоны в России. Вероятность такого развития событий оценил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telekom Daily Денис Кусков.
В разговоре с корреспондентом «Радио 1» специалист отметил, что подобные разговоры ведутся вот уже два года и напоминают «переливание из пустого в порожнее». Он напомнил, что компания Apple, например, несмотря на уход из России, не только не предприняла никаких радикальных шагов типа блокировки российских смартфонов, но и до определённого момента продолжала поставку комплектующих российским фирмам.

Стоит отметить, что Кузьменко также говорил лишь о технической возможности отключения западными корпорациями своих iPhone и непрошитых телефонов на базе Android. На практике же превращение смартфонов в «кирпичи» вряд ли возможно. Слишком велик в этом случае будет для производителей репутационный ущерб.

Такого же мнения придерживается и Денис Кусков. Он считает, что раз за последние два года Apple и Google не предприняли никаких шагов в сторону отключения своих устройств на территории России, то этого не произойдёт и в дальнейшем. Дело тут не столько в материальных потерях — всё-таки платежи с российской стороны после начала СВО значительно сократились, в том числе из-за чисто технических трудностей. Просто западные корпорации ждут, когда международная обстановка стабилизируется, и можно будет вернуться к полноценному сотрудничеству с Россией, заключил эксперт.

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Для подмосковных ЛЭП с начала года произвели более 450 железобетонных опор
21 марта 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Для подмосковных ЛЭП с начала года произвели более 450 железобетонных опор

«В настоящее время на производстве в городе Ликино-Дулёво работают две линии, они производят из тяжёлого бетона стойки СВ-95-3 и СВ-110-5. С января по март 2024 году на предприятии было выпущено 306 опор СВ-95-3 и 162 опоры СВ-110-5», — отмечается в сообщении.

Конструкции используются для проведения ремонта и строительства линий электропередачи в Московской области, чтобы повысить надёжность электроснабжения пользователей региона.

Отмечается, что в прошлом году на предприятии «Мособлэнерго» было выпущено 2 тысячи 135 опор ЛЭП и 169 железобетонных блоков для фундаментов трансформаторных и распределительных подстанций.

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#электричество
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#производство
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#ликино-дулёво
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В Кремле предупредили о последвиях за отправку иностранных войск на Украину
Песков: отправка иностранных войск на Украину грозит непоправимыми последствиями
21 марта 2024, 14:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о возможных крайне негативных последствиях в случае отправки иностранных войск на Украину.
В интервью ТАСС 21 марта он отметил, что такие шаги со стороны европейских стран могут привести к серьезным последствиям, вплоть до необратимых. В то же время Песков считает, что на данный момент нет точной информации о принятии подобных решений.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск стран Евросоюза на Украину с целью предотвращения победы России. Он отметил, что данный вопрос предварительно обсуждался, однако консенсус не был достигнут.

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