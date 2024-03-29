Новак: правительство РФ не планирует снова запрещать экспорт дизеля

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Правительство России не собирается снова вводить запрет на экспорт дизельного топлива, так как ситуация на внутреннем рынке с этим топливом стабильная. Об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
«Нет, у нас дизель производится в достаточном объеме — в 2 раза больше, чем требуется для внутреннего рынка. (Если запретить – ред.), его будет некуда девать», — сказал Новак.
По его словам, все меры, предпринятые правительством в последнее время, обеспечили стабильное снабжение рынка и ситуацию по ценам.
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Элина Позднякова