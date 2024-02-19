ОАЭ вводит для своих банков ограничения на работу с клиентами из России

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Банки Объединённых Арабских Эмиратов начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян из-за риска вторичных санкций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих российских бизнесменов с офисами в ОАЭ.
«Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов <…> Деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят <…> Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам», — cообщают «Ведомости».Тенденцию подтвердили налоговые и юридические консультанты, подчеркнув, впрочем, что проблемы начались ещё до выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. В крупнейших банках ОАЭ стало практически невозможно открыть счет для компаний с российскими владельцами.
Однако стоит напомнить, что после американского указа о вторичных санкциях проблемы у российских клиентов начались не только в ОАЭ, но также и в таких лояльных к Москве странах, как Турция и Китай. Так, турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. А один из крупнейших китайских банков, Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры кредитного учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями
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