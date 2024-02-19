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ОАЭ вводит для своих банков ограничения на работу с клиентами из России

«Ведомости»: Крупнейшие банки ОАЭ перестают работать с клиентами из РФ
19 февраля 2024, 06:11
Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Банки Объединённых Арабских Эмиратов начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян из-за риска вторичных санкций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих российских бизнесменов с офисами в ОАЭ.
«Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов <…> Деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят <…> Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам», — cообщают «Ведомости».

Тенденцию подтвердили налоговые и юридические консультанты, подчеркнув, впрочем, что проблемы начались ещё до выхода указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. В крупнейших банках ОАЭ стало практически невозможно открыть счет для компаний с российскими владельцами.


При этом близкий к российскому правительству источник сообщил, что о проблеме кабмину известно, но её считают «некритичной и решаемой».

Однако стоит напомнить, что после американского указа о вторичных санкциях проблемы у российских клиентов начались не только в ОАЭ, но также и в таких лояльных к Москве странах, как Турция и Китай. Так, турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. А один из крупнейших китайских банков, Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры кредитного учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями

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#оаэ
#россия
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Мантуров: производство стали в России увеличилось на 5,3%
Представители власти заявили о росте производства стали
17 февраля 2024, 03:42

Фото: РИА Новости/Николай Чикичу

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что производство стали в России выросло на 5,3%. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам Мантурова, российские металлургические предприятия полностью приспособились к новым условиям.

«Наши сталевары увеличили выплавку на 5,3%, тем самым преодолев негативные тенденции 2022 года», – сказал министр.

Он добавил, что увеличение производства произошло в основном за счет роста продаж на внутреннем рынке в связи с реализацией строительных и инфраструктурных проектов.

По мнению министра, эта устойчивость – результат многолетних кропотливых усилий «над созданием по сути новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза». В нулевых годах начался этап возрождения, который впоследствии перерос в режим развития отрасли.

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#экономика
#производство
#россия
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Международная конференция «Ягоды России» собрала в Химках свыше 500 участников
16 февраля 2024, 22:20

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Ерофеева

Более 500 участников из регионов России и ещё 12 стран приняли участие в VII Международной конференции «Ягоды России 2024», которая прошла в химкинской деревне Голиково. На конференцию собрались участники Ягодного союза, в который входят более 100 компаний и предприятий. Среди них – крупнейшие производители ягод в стране и небольшие фермерские хозяйства.
«Главная задача конференции – обменяться мнениями и опытом, почувствовать себя внутри отрасли, понять, что хозяйство не в одиночестве решает свои проблемы. Кроме того, на выставке производителей представлено около 60 экспонентов с разными продуктами, услугами, оборудованием и посадочным материалом. Сама конференционная программа – это обучение и информация передовому опыту в области выращивания ягод, новых сортов и элементов технологий», – рассказала гендиректор Ягодного союза Ирина Козий.
Московскую область представили около 10 компаний из Химок, Коломны, Красногорска и других городских округов.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#ягоды
#сельское хозяйство
#химки
#московская область
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Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти сорта Sokol
16 февраля 2024, 18:35

Фото: iStock/zhengzaishuru

Индия спустя два месяца перерыва вновь стала закупать российскую нефть Sokol. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что индийская компания Hindustan Petroleum Corp. Limited (HPCL) уже закупила российскую нефть, за которую заплатит дирхамами ОАЭ.

Издание подчёркивает, что государственные НПЗ Индии прекратили закупки этого бренда российской нефти в 2023 году. Это произошло после того, как правительство посоветовало прекратить оплачивать нефть китайскими юанями, в связи с напряжением отношений между Индией и КНР. В результате, свыше 10 миллионов баррелей российской нефти остались в морских хранилищах.

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#нефть
#экономика
#россия
#индия
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Набиуллина назвала последствия конфискации резервов ЦБ РФ
Набиуллина: конфискация активов ЦБ РФ подорвёт финансовую систему
16 февраля 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Конфискация резервов российского Центобанка станет плохим сигналом другим ЦБ и подорвёт мировую финансовую систему. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по ключевой ставке.
Она подчеркнула, что такой шаг будет являться нарушением базовых принципов защищённости резервов Центральных банков других государств. Если произойдёт отступление от этих принципов, последует постепенный подрыв всей системы международных финансов и позиции резервных валют в мире.

Набиуллина подчеркнула, что российский Центробанк будет делать всё возможное, чтобы защитить свои законные интересы.

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#эльвира набиуллина
#центробанк
#россия
#экономика
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Московская область получила наивысший кредитный рейтинг
16 февраля 2024, 17:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Подмосковья до высшего уровня ААА(RU), изменив прогноз на «стабильный». Помимо этого, до показателя ААА(RU) вырос рейтинг облигационных займов региона.
Это означает, что Подмосковье – регион с растущей экономикой, эффективной и устойчивой финансовой системой, пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«У нас опережающий рост собственных доходов над расходами, значительная доля капвложений в инфраструктуру, в развитие. Это значит, что с нами стабильно и выгодно работать инвесторам. Они будут уверены в завтрашнем дне, могут строить в Подмосковье долгосрочные планы, реализовывать свои проекты, создавать новые рабочие места, что для нас стратегически важно. У нас хороший кредитный портфель», – сказал Воробьёв.
Он напомнил, что в бюджете региона есть заёмные средства, но большая их часть – это дешёвые и длинные бюджетные кредиты или облигации.
«Эти средства необходимы, чтобы реализовывать инфраструктурные проекты, строить социальные объекты, дороги, модернизировать систему ЖКХ – создавать комфортные для жителей во всех уголках Подмосковья. Так, с привлечением заёмных средств в этом году ведутся работы по строительству воспитательно-образовательного комплекса в Красногорске, реконструкции Афанасовского и Пироговского шоссе в Мытищах, созданию надежной системы водоснабжения во Фрязино и Щелково», - пояснил глава региона.
Повышение оценки кредитоспособности Московской области обусловлено возросшей операционной эффективностью бюджета и гибкой структурой расходов, а также умеренно низкой долговой нагрузкой при достаточном уровне ликвидности бюджета. Прогноз по рейтингу «стабильный» означает высокую вероятность его сохранения на том же уровне на протяжении 12-18 месяцев.

Как говорится в заключении АКРА, положительное воздействие на рейтинг оказала высокая операционная эффективность бюджета, в том числе ускоренный рост собственных доходов по сравнению с расходами. Эксперты агентства полагают, что эта тенденция сохранится в долгосрочном периоде.

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#экономика
#рейтинг
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Набиуллина: ЦБ рассмотрит возможность плавающих ставок по кредитам
16 февраля 2024, 16:57

Фото: kremlin.ru

Центробанк рассмотрит возможность введения плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Посмотреть, что возможность плавающих ставок ввести для состоятельных клиентов, очень состоятельных заемщиков, у которых высокие доходы, если они хотят взять на себя процентный риск, ну, может быть, и можно позволить, но для большинства граждан, на мой взгляд, нужно вводить ограничения», — прокомментировала ситуацию Набиуллина.

Ранее глава ЦБ России также сообщила ​о перспективах снижения ключевой ставки. В настоящий момент этот показатель находится на уровне 16 процентов годовых, однако, по её словам, он может начать снижаться уже ​во второй половин 2024 года.

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#центробанк
#эльвира набиуллина
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Подмосковье заняло второе место по объёму поддержки индустрии моды
16 февраля 2024, 16:44

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Юлия Андросова

Московская область заняла второе место по объёму финансовой поддержки индустрии моды, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Представители МСП региона, производящие одежду, ткани и изделия из кожи, привлекли в 2023 году на развитие бизнеса благодаря льготным кредитам и поручительствам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 4,26 млрд рублей.
«Лидерами по объёму привлеченного финансирования стали Москва (7,16 млрд рублей), Московская (4,26 млрд рублей), Ивановская области (3,9 млрд), Санкт-Петербург (1,85 млрд) и Свердловская область (1,44 млрд). Всего российские МСП-производители привлекли в прошлом году благодаря нацпроекту 35,9 млрд рублей», – уточняется в сообщении.
Суммарно российские МСП-производители привлекли в прошлом году 35,9 млрд рублей. Прирост объёма финансовой поддержки по сравнению с 2022-м в стране составил 44%. По отношению к досанкционному 2021 году запрос на льготное финансирование вырос более чем в два раза.
«Помимо финансовой поддержки, включающей инвесткредиты по льготной программе, «зонтичные» поручительства, льготный лизинг оборудования, предприниматели могут получить помощь в сбыте продукции через специальный проект «МСП шьёт». Он создан для поддержки отечественных брендов», – рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Предприниматели Московской области могут воспользоваться как федеральной, так и региональной поддержкой.
«Субъекты МСП могут получить субсидию для бизнеса, работающего по франшизе. Размер поддержки – до 1 млн рублей и до 50% затрат. Также предприниматели могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Максимальная субсидия – 500 тысяч рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме того, можно воспользоваться льготными кредитами Московского областного фонда микрофинансирования. В фонде работают 13 программ, в рамках которых доступны займы до 5 млн рублей на срок до 3 лет.

Все меры поддержки бизнеса в Подмосковье переведены в онлайн-режим.

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ЦБ РФ обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки
16 февраля 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Центробанк России обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки, которая была введена несколькими банками. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что негативной стороной банковской комиссии стала завышенная стоимость жилья, по сравнению с рыночными расценками.

Также, по словам Набиуллиной, в формате надзорных мероприятий будет проведена работа с кредитными организациями. Такие меры необходимы для регулирования стоимости жилья в залоге.

Ранее Центробанк сообщал, что массовое распространение льготной ипотеки привело к значительному росту цен на квартиры в новостройках. Также произошёл разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья.

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#центробанк
#фас
#льготная ипотека
#комиссия
#застройщики
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В Рузе на земле за 1 рубль построили завод по производству газобетонных блоков
16 февраля 2024, 15:57

Фото: iStock/Vladyslav Varshavskiy

Завода по производству газобетонных блоков построили в городском округе Руза, участок для строительства был предоставлен инвестору по льготной программе «Земля за 1 рубль» в рамках развития импортозамещения, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запустить работы на заводе «М-Блок» планируется во втором квартале текущего года. Здесь появится около 20 рабочих мест для жителей округа. Инвестиции в проект составили 20 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
На новом заводе будут выпускать газобетонные блоки для возведения стен и перегородок, а также другие изделия из газобетона.

Завод в Рузе — второе предприятие, построенное с использованием льготной программы «Земля за 1 рубль». Ранее участник данной программы машиностроительный завод «Тонар» открыл в Орехово-Зуеве два новых цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов.

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#земля за 1 рубль
#экономика
#мининвест мо
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