Турецкие банки останавливают сотрудничество с российским бизнесом

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Турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ и усложнили требования к физлицам, которые открывают банковские карты. Об этом информирует издание «Ведомости».
«На данный момент расчеты все еще заморожены», — заявили представители финансовых объединений.По информации газеты, политика турецких кредитно-финансовых учреждений начала ужесточаться после введения ограничений против международных финансовых структур президентом США Джо Байдном 22 декабря 2023 года. По мнению американского главы, они сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом РФ.
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