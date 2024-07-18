Один из крупнейших производителей шампиньонов в России может быть признан банкротом

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Национальная грибная компания «Кашира» столкнулась с угрозой банкротства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что с заявлением о банкротстве «Каширы» в арбитражный суд намерен обратиться Райффайзенбанк. У финансовой организации в залоге находятся 100% долей в компании и ее здание площадью 1,1 тыс. квадратных метров. Согласно информации Российского аукционного дома, долг предприятия оценивается в 1,47 млрд. рублей.
Руководитель проектов компании «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко пояснила, что «Кашира» может погасить долг или попробовать договориться о его реструктуризации.
Напомним, грибная компания «Кашира» входит в топ-12 крупнейших производителей грибов и осуществляет свою деятельность в Подмосковье с 2007 года.
Ранее сообщалось, что компания «Торговая галерея», владеющая галереей «Модный сезон» на «Охотном ряду», решила подать на банкротство.
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Руководитель проектов компании «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко пояснила, что «Кашира» может погасить долг или попробовать договориться о его реструктуризации.
Напомним, грибная компания «Кашира» входит в топ-12 крупнейших производителей грибов и осуществляет свою деятельность в Подмосковье с 2007 года.
Ранее сообщалось, что компания «Торговая галерея», владеющая галереей «Модный сезон» на «Охотном ряду», решила подать на банкротство.
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Екатерина Коршунова