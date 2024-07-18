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Один из крупнейших производителей шампиньонов в России может быть признан банкротом

«Ъ»: Национальная грибная компания «Кашира» столкнулась с угрозой банкротства
18 июля 2024, 11:52
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Национальная грибная компания «Кашира» столкнулась с угрозой банкротства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что с заявлением о банкротстве «Каширы» в арбитражный суд намерен обратиться Райффайзенбанк. У финансовой организации в залоге находятся 100% долей в компании и ее здание площадью 1,1 тыс. квадратных метров. Согласно информации Российского аукционного дома, долг предприятия оценивается в 1,47 млрд. рублей.

Руководитель проектов компании «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко пояснила, что «Кашира» может погасить долг или попробовать договориться о его реструктуризации.



Напомним, грибная компания «Кашира» входит в топ-12 крупнейших производителей грибов и осуществляет свою деятельность в Подмосковье с 2007 года.

Ранее сообщалось, что компания «Торговая галерея», владеющая галереей «Модный сезон» на «Охотном ряду», решила подать на банкротство.

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В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения
18 июля 2024, 10:33

Фото: iStock/AntonMatveev

Производство запчастей для машиностроения запустит в Воскресенске компания «Сеал», участок для реализации проекта инвестору предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в новое производство составит 59 миллионов рублей, запустить завод планируется в 2026 году. На первом этапе предприятие будет выпускать 24 наименования импортозамещающих запчастей», — сказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Она также сообщила, что благодаря новому производству в Воскресенке появится ещё около 20 рабочих мест.

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что инвестору предоставили в аренду на льготных условиях участок площадью 6,4 га. Там построят производственное здание, склад и административный корпус.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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РБК: Банки начали повышать ставки по дополнитиельной льготной ипотеке
18 июля 2024, 08:58

Фото: istockphoto/Evkaz

Российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что при выявлении «лишней» льготной ипотеки банк имеет полное право увеличить ставку по одной из них в соответствии с условиями и ограничениями ипотечных программ с господдержкой.

Однако отмечается, что такие случаи единичны, поскольку всех клиентов заранее предупреждают о повышении ставки по дополнительной льготной ипотеке. Правило «одна ипотека в одни руки» нарушается 0,1% клиентов.

Специалисты предлагают внимательно изучить условия ипотечных программ перед их оформлением, чтобы избежать неприятных сюрпризов и расходов.

Ранее сообщалось, что семейная ипотека продлена до 2030 года. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В рамках программы семьи с детьми до шести лет и семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут получить кредит под 6% годовых.

Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кабмин обсудит внесение изменений в федеральный закон о деятельности банков
18 июля 2024, 00:46

Фото: istock / ultramarine5

Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина на заседании 18 июля рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный закон о банковской деятельности. Об этом сказано в пресс-релизе кабмина.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», — сказано в сообщении.
На заседании, в частности, обсудят законопроект, который устанавливает правовые основы открытия в РФ филиалов иностранных банков, не связанных с недружественными странами.

Ранее Цетробанк разъяснил, в каких случаях банки будут блокировать переводы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля

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#банки
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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал ослабление рубля
17 июля 2024, 19:51

Фото: iStock/Lyudmila Solovyeva

Инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал ослабление рубля в августе.
По его словам, доллар в следующем месяце может подняться выше 90 рублей, евро подберётся ближе к 99 рублям.

«Импорт будет бодро восстанавливаться за счёт политических усилий российских властей. Санкции при этом увеличат издержки на его оплату, и спрос на валюту вырастет. При этом меры господдержки курса могут продолжить сокращаться. К примеру, могут быть еще раз снижены или вовсе отменены пороги репатриации и продажи экспортной выручки», — отметил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко заявлял, что санкции приведут к падению традиционных глобальных институтов — например, торговли с помощью доллара США.

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#импорт
#рубль
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Путин поднял вопрос внедрения цифрового рубля
17 июля 2024, 17:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам, о чём сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Сегодня у президента был относительно спокойный день, и он работал в Ново-Огарёво.На совещании присутствовали представители руководства администрации президента, правительства и экономического блока», — рассказал Дмитрий Песков.

Среди участников были премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр цифрового развития Максут Шадаев и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

В ходе совещания президент обсудил использование цифрового рубля. По его словам, на 1 июля 2024 года было совершено более 34 тысяч операций с использованием этой формы национальной валюты.

Путин отметил, что платформа, на которой проводились операции, показала свою работоспособность в рамках пилотного проекта, и теперь можно перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику страны.

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Российская компания Ladoga приобрела завод по производству виски
17 июля 2024, 13:28

Фото: istockphoto / Nordroden

Компания ООО «Ладога-Юг», входящая в группу компаний «Ладога», стала новым владельцем калмыцкой компании ООО «Центр-Продукт».
«Центр-Продукт» является владельцем завода по производству вискового дистиллята в Буденновске в Ставропольском крае.

«В компании Ladoga, которая производит водку «Царская» и джин Barrister, подтвердили информацию о закрытии сделки. Компания «Центр-Продукт» была зарегистрирована в 1999 году. С 2007 года завод в Ставропольском крае занимался производством спирта, и этот вид деятельности указан у компании в качестве основного и сейчас. В декабре 2023 года предприятие было перепрофилировано для производства вискового дистиллята», — говорится в материале.

Руководитель завода Александр Филиппов отметил, что на предприятии применяется инновационная технология производства как выдержанного, так и невыдержанного дистиллята.

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#компании
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В Подмосковье построят два центра для хранения и реализации куриных яиц
17 июля 2024, 12:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Истра построят два распределительных центра для хранения и реализации сельхозпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«ООО «Органик» реализует в муниципалитете в рамках расширения деятельности инвестпроект по строительству цеха глубокой переработки продукции и склада. Инвестиции составляют 50 млн. рублей. Проект предполагает строительство двух распределительных центров для хранения и продажи куриных яиц общей площадью 1,5 тыс. кв.м.», – пояснили в министерстве.
На объекте будет установлено холодильное оборудование, проведены работы по газификации, водоснабжению, электрификации и устройству канализации. Планируется обустроить площадку для погрузо-разгрузочных работ.

Как отметили в ведомстве, уже запущен цех площадью 1,4 тыс. кв. м., а также построен склад площадью 1,4 тыс. кв. м., который введут в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

На предприятии работают более 50 человек, выручка за прошлый год составила без малого 878 млн. руб. Реализация проекта позволит дополнительно создать около 30 рабочих мест.

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Тепличный комплекс «Подмосковье» выкупил 130 га земли в Воскресенске
17 июля 2024, 10:45

Фото: Минмущество МО

Минмособлимущество и ТК «ПОДМОСКОВЬЕ» заключили договор купли-продажи земельного участка площадью порядка 130 га сельхозназначения на территории Воскресенского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ТК «Подмосковье» входит в состав агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», который реализует проекты строительства и ввода в эксплуатацию нескольких тепличных комплексов на территории России.

В Воскресенске предприятие построило круглогодичный тепличный комплекс на площади 34,8 га, где выращивают томаты и огурцы объёмом около 18 тонн в год. Построены также распределительно-логистический центр площадью 100 тыс. кв. м и другие объекты инфраструктуры.
«Для реализации этого проекта по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва ТК «Подмосковье» был предоставлен в аренду земельный участок площадью 130 га. Сейчас же компания выкупила его и успешно продолжает увеличивать объёмы и расширять ассортимент высаживаемых культур», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Так, в 2026 году компания планирует построить в Воскресенске селекционно-семеноводческий центр, где будут выводить уже самостоятельно новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата.

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#земля
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#московская область
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Нацпроект позволит протвинской компании повысить производительность труда
16 июля 2024, 23:03

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие «ТУРБОКОМПЛЕКТ» из города Протвино присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». В планах - повысить этот показатель более чем на 10%, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания занимается разработкой, производством и испытанием агрегатов наддува. Пилотным направлением выбран процесс производства турбокомпрессоров ТКР 90, ТКР 100 и их модификаций. В рамках нацпроекта поставлена цель сократить время производства на 10%, уменьшить незавершённое производство на 15% и повысить производительность труда более чем на 10%», – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что на всех этапах оптимизации рабочих процессов компании будут помогать эксперты Регионального центра компетенций Московской области.

«ТУРБОКОМПЛЕКТ» был основан в 1989 году для обеспечения отечественных двигателей высокоэффективными агрегатами наддува. Сегодня это уникальный специализированный научно-производственный комплекс.

О поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в телеграм-канале министерства.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#нацпроекты
#производители
#московская область
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