Банк России назвал подложное банкротство СПБ Биржи близким к преступлению

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Ситуация с заявлением о «банкротстве» СПБ Биржи близка к преступлению. Такое заявление сделал глава службы потребителей регулятора Михаил Мамута в кулуарах конференции Банка РФ «Фокус на клиента», сообщает РБК.
«Мы считаем это совершенно недопустимым кейсом. Должны правоохранительные органы поработать и наши коллеги, кто занимается расследованиями случаев, связанных с манипулированием рынком, — заявил Мамута.Вчера, 27 ноября, в картотеке московского Арбитражного суда появились сведенья о регистрации заявления «СПБ биржи» о банкротстве. Имя заявителя не раскрывалось. Позже представитель организации заявил, что никто документы на банкротство не подавал, а у торговой площадки финансовое положение по-прежнему устойчиво.
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