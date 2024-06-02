ОПЕК+ продлила действующие квоты до конца 2025 года

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Министры ОПЕК+ в ходе встречи глав делегаций продлили действия соглашения до третьего квартала 2025 года включительно. Об этом источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости.
Кроме того, в этот день сообщалось, что альянс продлил действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца следующего года и оставил без изменений квоты для всех стран, не считая ОАЭ.
Отмечается, что соглашение вступит в силу 1 января 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Также страны ОПЕК+ продлили период оценивания добывающих мощностей, основываясь на данных трёх независимых источников до конца 2025 года. Это станет основой для определения квот на 2026 год.
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Отмечается, что соглашение вступит в силу 1 января 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2025 года.
Также страны ОПЕК+ продлили период оценивания добывающих мощностей, основываясь на данных трёх независимых источников до конца 2025 года. Это станет основой для определения квот на 2026 год.
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Анастасия Чинкова