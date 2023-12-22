Аналитик Васильев заявил о минимальных последствиях выхода Анголы из ОПЕК для РФ

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Главный аналитик банка Михаил Васильев высказал мнение о том. что выход Анголы из ОПЕК минимально отразится на нашей стране.
«После выхода Анголы в ОПЕК останется 12 стран. К примеру, в последние годы картель покинули Катар, Индонезия и Эквадор. В целом решение Анголы не оказало значимого влияния на нефтяной рынок. Страна добывает 1,1 млн б/с и не обладает достаточными мощностями для того, чтобы значимо нарастить добычу и нарушить баланс спроса и предложения на мировом рынке», — пояснил в беседе с Газета.ру Васильев.
Поэтому, считает эксперт, цена нефти марки Brent не изменится.
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