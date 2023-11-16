Определены сроки перехода субъектов критической инфраструктуры на российское ПО

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Правительство РФ определило порядок и сроки перехода субъектов критической информационной инфраструктуры на российское и доверенное программное обеспечение. Он будет проходить с 1 сентября 2024 до 1 января 2030 года.
Отраслевые планы перехода должны быть согласованы и утверждены до 1 сентября следующего года. Окончательно утвердить Планы перехода на доверенное оборудование организаций, которым непосредственно принадлежат значимые объекты критической информационной инфраструктуры предполагается до 1 января 2025 года.
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