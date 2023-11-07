В России стартовали продажи гаджетов на основе отечественной ОС «Аврора»

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В розничном магазине в Москве стартовали продажи устройств, использующих отечественную операционную систему (ОС) «Аврора». Планшеты и смартфоны сейчас можно приобрести по сниженной цене, которая сохранится для первой партии. Затем цены вырастут.
Как отмечают в компании-производителе, устройства на ОС «Аврора» отвечают всем требованиям безопасности. До конца текущего года на «Авроре» будет запущен российский магазин приложений RuStore. Несмотря на то, что эти устройства может приобрести любой желающий, ориентированы они прежде всего на работников госсектора. Ведь нынешним летом несколько государственных ведомств запретили своим сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях.
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