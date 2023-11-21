Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение случится в 2025 году

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Соцвычеты в упрощенном порядке за лечение, обучение и спорт ФНС предоставит в 2025 году.
Об этом в интервью РБК рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров.
В течение следующего года будут апробированы и протестированы информсистема и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, а также фитнесе.
Также по НДФЛ уже сократили сроки возврата денежных средств, а по НДС больше 80% обычно возвращаются в течение месяца.
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«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Получаем о сделках данные из банков и занимаемся предзаполнением данных для налогоплательщиков. Теперь идём дальше: принят закон, который касается социальных вычетов»,-рассказал Егоров.
Также по НДФЛ уже сократили сроки возврата денежных средств, а по НДС больше 80% обычно возвращаются в течение месяца.
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Мария Фирсова