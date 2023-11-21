Правительство планирует ужесточить контроль за зарубежными операциями компаний

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Правительство России ужесточит контроль за зарубежными операциями компаний из России, оно утвердило постановление с новыми требованиями, которые касаются раскрытия отчетности.
Об этом пишет «Коммерсантъ». Резиденты будут обязаны раз в квартал отчитываться в Федеральную налоговую службу (ФНС) о движении денег за рубеж и о финансовых активах на зарубежных счетах.
Также необходимо будет предоставлять сведения о выручке, которую оставляют на счетах за рубежом и о третьих лицах, участвующих во взаимных расчетах внешнеэкономической деятельности.
Кабмин принял постановление, чтобы реализовать меры по повышению сбалансированности валютного рынка. В данный момент российские компании и индивидуальные предприниматели обязаны отчитываться только о зачислениях и списаниях по счету с указанием кодов операций.
В будущем будет необходимо указывать объем списаний и поступлений за квартал в наличной и в безналичной форме. В Министерстве финансов поясняют, что эти данные позволят налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, которые остаются на счетах экспортеров в иностранных банках, это позволит повысить прозрачность контроля за внешнеторговыми операциями.
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Также необходимо будет предоставлять сведения о выручке, которую оставляют на счетах за рубежом и о третьих лицах, участвующих во взаимных расчетах внешнеэкономической деятельности.
В будущем будет необходимо указывать объем списаний и поступлений за квартал в наличной и в безналичной форме. В Министерстве финансов поясняют, что эти данные позволят налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, которые остаются на счетах экспортеров в иностранных банках, это позволит повысить прозрачность контроля за внешнеторговыми операциями.
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Мария Фирсова