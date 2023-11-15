Подмосковье развивает 34 проекта импортозамещения в пищевой промышленности

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области реализуют более 30 проектов импортозамещения в пищевой промышленности с суммарным объёмом инвестиций в 29 млрд рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Импортозамещение сегодня – одно из ключевых направлений работы подмосковных инвесторов. Реализация импортозамещающих проектов в сфере пищевой промышленности позволит создать в Московской области свыше 3,4 тыс рабочих мест», – сказала Зиновьева ТАСС.В региональном Мининвесте рассказали, что, в частности, компания «ДМД Технологии» в городского округа Домодедово новое производство лимонадов и кваса. В Раменском появится производство молочной продукции от компании «Евромол», а на территории Егорьевска компания «Машины сладости» производит кондитерские изделия.
Читайте также:
Под Наро-Фоминском будут производить газ в баллонах
На развитие индустриальных парков и ОЭЗ в Подмосковье в 2024 году направят 6 млрд рублей
В Подмосковье реализуют почти 50 импортозамещающих проектов в химической отрасли
Лора Луганская