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Подмосковные ветеринары учитывают и маркируют региональные пасеки

14 мая 2024, 14:15
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Специалисты Каширского «Территориального ветеринарного управления №5» провели маркирование и учёт пасеки в личном подсобном хозяйстве одного из жителей городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.


«На пасеке учтено 14 пчелосемей. Согласно федеральному законодательству, пчёлы подлежат групповому маркированию посредством маркирования улья. В качестве средства маркирования используется табло, которое закрепляют на внешней стороне улья. Информация о каждой пчелиной семье внесена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии», – сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Как отметили в министерстве, это то первая учтенная и маркированная пасека на территории городского округа Кашира. Владелец сам высказал желание пройти эту процедуру. Всего в Подмосковье зарегистрировано более 800 пчеловодов. Ознакомиться с реестром можно на сайте министерства.

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В Дмитровском округе построят грузосортировочный контейнерный терминал
14 мая 2024, 13:39

Фото: iStock/Shutter2U

Грузосортировочный контейнерный терминал создадут на территории индустриального парка «Белый Раст» в Дмитровском городском округе, инвестиции в проект составят около 260 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект, который предполагает также развитие транспортной инфраструктуры, оцениваются почти в 260 млн рублей. Реализация проекта позволит создать около 30 новых рабочих мест для жителей округа», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
В терминале будут оформлять, загружать и разгружать контейнеры, сортировать и хранить грузы. Кроме того, там планируют продавать и ремонтировать контейнеры, а также возвращать пустые контейнеры в Китай и хранить автомобили.

Строительство планируется начать в будущем году.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#дмитровский городской округ
#мининвест мо
#строительство
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В Подмосковье 15 мая проведут выводку быков-производителей
14 мая 2024, 12:49

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выводка быков-производителей состоится на базе Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных в городском округе Подольск в среду, 15 мая, посмотреть на животных приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В ходе мероприятия планируется продемонстрировать 20 быков-производителей десяти пород зарубежной и отечественной селекции, в том числе быки таких редких пород, как якутская, ярославская, костромская, чёрно-пёстрая и холмогорская», — говорится в сообщении.
Мероприятие посетят главы и специалисты предприятий агропромышленного сектора, фермеры, сотрудники профильных научных организаций и студенты профильных учебных заведений.

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#сельское хозяйство
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#минсельхозпрод мо
#подольск
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До 70% отказов: кому больше не дадут кредит наличными и автозайм
Эксперт Мехтиев: отказы по авто- и потребкредитам могут вырасти до 70%
14 мая 2024, 06:38

Фото: istock / seb_ra

Вследствие ужесточения требований Центробанка к потребкредитам и автозаймам отказ могут получить порядка 70% заемщиков. Об этом рассказал основатель сервиса «Кредчек», член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с «Прайм».
«Если сейчас в среднем отказывают 50% входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов», — отметил собеседник издания.
Спустя несколько месяцев уровень отказов снова пойдет на спад. Это произойдет из-за снижения количества новых заявок на новых условиях, а также выбора максимально надежных заемщиков банками.

У заемщиков не должно быть просроченной задолженности, а совокупный уровень долговой нагрузки должен составлять не более половины официально подтвержденных доходов.

Это может привести к «жесткой посадке» рынка кредитования, что влечёт за собой снижение доходов банковского сектора. Однако риск кризиса неплатежей для экономики и финансовой системы более весом, поэтому ЦБ выбирает оптимальную стратегию, подытожил Мехтиев.

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#снижение
#цб
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#заём
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Оператора карт «Мир» решили привлечь к борьбе с отмыванием денег
РБК: Оператора карт «Мир» хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег
14 мая 2024, 03:42

Фото: РИА Новости / Игорь Егоров

Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт в область регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления сведений об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом информирует РБК.
Стоит отметить, что сейчас эту информацию финразведка запрашивает у банков. Собеседник издания сообщил, в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.

Принятие такого решения снизит нагрузку на банки, избавив их от необходимости перенаправлять запросы в РФМ.

До этого стало известно, что в России арестовали бывшие активы спонсировавшего ВСУ производителя водки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#банки
#мир
#карта «мир»
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В России арестовали бывшие активы спонсировавшего ВСУ производителя водки
Суд Курска арестовал бывшие российские активы производителя водки «Хортиця»
14 мая 2024, 01:21

Фото: istock / Nordroden

Ленинский районный суд Курска бывшие российские активы холдинга Global Spirits, производимого водку «Хортиця». Об этом информирует РБК.
В публикации со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов отмечают, что судебная инстанция 6 мая арестовала 7 юридических лиц, которые до этого были связаны с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгением Черняком*. Взыскателем по делу указана Генеральная прокуратура России.

В статье также упоминается «Крымский винный дом», «Феодосийский завод коньяков и вин», ликеро-водочные заводы «Русский север» в Вологде и «Родник и К» в Московской области. Помимо этого, речь идет о дистрибуторах «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень».

В декабре 2023 года сообщалось, что активы спонсировавшего Вооруженные силы Украины производителя водки «Хортиця» захотели передать под управление Росимущества.

Ранее на Украине оценили размер транша от замороженных российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в российский список террористов и экстремистов
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#заводы
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Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу к 2025 году
13 мая 2024, 20:41

Фото: worldbank.org

Огромный государственный долг США и чрезмерные расходы правительства могут привести к финансовой катастрофе для страны уже к 2025 году. Такое мнение у себя в блоге на LinkedIn высказал экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Он указал, что увеличение расходов и повышение налоговых ставок, совпадающие с установкой предела государственного долга, могут привести к этому.

Международный валютный фонд (МВФ) также прогнозирует, что к 2024 году государственный долг США превысит 123% от ВВП страны и будет продолжать расти, достигнув почти 134% к 2029 году. Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин отметил, что богатые страны, включая США, оказались в трудном положении из-за проблем с государственным долгом.

За время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до рекордных 34,4 триллиона долларов, по сравнению с 28 триллионами в 2021 году, когда он вступил в должность президента.

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#ввп
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В Коломне запустят производство изделий из полиуретана
13 мая 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие «Коломенское производство полиуретанов» построит новый цех. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, который выдал разрешение на строительство. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству.
«Подготовить и оформить все необходимые согласования и документы для оперативного начала стройки застройщику помог персональный менеджер. Это позволило получить разрешение на строительство с первого раза и в короткие сроки. Застройщик планирует запустить в Коломне цех по производству полиуретановых изделий в марте 2025 года. С его введением в эксплуатацию там будут выпускать около 1,5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составят 175 млн рублей», – говорится в сообщении.
Площадь объекта превысит 2 тыс. кв. м. В Коломне начнут выпускать полиуретановые и резинотехнические изделия для металлургии и горнодобывающей отрасли методом машинной заливки. В ассортименте продукции будут уплотнения, ролики, листы и плиты, корпусные детали рабочих колёс для специализированного горно-обогатительного оборудования.

В ведомстве напомнили, что подать заявку на сопровождение в ЦСС можно по электронной почте css@mosreg.ru, на сайте или позвонив по телефону 8(498) 602-00-00. Все услуги оказываются бесплатно.

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Агрофабрика модернизирует производство в Луховицах за 650 млн рублей
13 мая 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Агрофабрика «Натурово» модернизирует производство в городском округе Луховицы. Планируется, что объём инвестиций превысит 650 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На первом этапе модернизации на предприятии установили автоклав для стерилизации овощей и производственную линию по розливу напитков с натуральным яблочным соком прямого отжима. Там будут выпускать более 20 тыс. бутылок в сутки. Первую партию продукции уже отправили в крупнейшие сетевые магазины по всей России.
«За счёт запуска новых производственных линий, в которые инвестировано около 100 млн рублей, на предприятии дополнительно создали 50 рабочих мест. Объём инвестиций в реализацию всего проекта модернизации оценивается более чем в 650 млн рублей. Позже на предприятии планируют запустить новые линии для консервации овощей и фруктов, а также по производству джемов, варенья и конфитюров. Целиком проект инвестор рассчитывает реализовать за 10 лет», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Бренд «Натурово» был создан в 2013 году, а само предприятие работает на рынке 29 лет. В Калининграде и Подмосковье организован полный цикл работ с овощами и фруктами – от хранения и переработки до упаковки готовой продукции.

Сегодня в линейке выпускаемой продукции агрофабрики – более 300 наименований. Это соления, консервы, варёные овощи, соусы, напитки, соки, морсы, джемы и многое другое. Компания производит более 3 тонн готовой продукции в месяц.

В ближайшее время «Натурово» планирует запустить первый в Подмосковье фирменный магазин. Он будет работать на территории предприятия в Луховицах.

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Аналитик Леонков объяснил кандидатуру Белоусова на пост министра обороны РФ
Аналитик Леонков назвал ожидаемым предложение кандидатуры Белоусова
13 мая 2024, 17:20

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что на должность министра обороны предложили назначить Андрея Белоусова для того, чтобы отладить механизмы в экономическом блоке армии.
«То, что произошло, это было ожидаемо, так как современная обстановка и то, что мы получаем в ходе специальной военной операции, требует изменения или отлаживания механизма, прежде всего экономического, в нашей армии», — высказал своё мнение в беседе с RT Леонков.

А военный эксперт Виктор Литовкин считает, что решающим фактором назначения Белоусова стал его опыт в бюрократических делах.

«Произошло объединение в одних руках вопросов, связанных с обеспечением материально-технических и организационно-правовых нужд армии. При Белоусове мы увидим внедрение в продукцию ВПК ряда инноваций. На более высокий уровень выйдет логистика техники и припасов в зону СВО, а законы и подзаконные акты будут своевременно переделываться под актуальные нужды», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.

Ранее кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов в Совете Федерации РФ заявил, что необходимо работать над обеспечением жильём участников специальной военной операции.

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