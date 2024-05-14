Подмосковные ветеринары учитывают и маркируют региональные пасеки

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Специалисты Каширского «Территориального ветеринарного управления №5» провели маркирование и учёт пасеки в личном подсобном хозяйстве одного из жителей городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«На пасеке учтено 14 пчелосемей. Согласно федеральному законодательству, пчёлы подлежат групповому маркированию посредством маркирования улья. В качестве средства маркирования используется табло, которое закрепляют на внешней стороне улья. Информация о каждой пчелиной семье внесена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии», – сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Как отметили в министерстве, это то первая учтенная и маркированная пасека на территории городского округа Кашира. Владелец сам высказал желание пройти эту процедуру. Всего в Подмосковье зарегистрировано более 800 пчеловодов. Ознакомиться с реестром можно на сайте министерства.
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