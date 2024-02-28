Россиянам рассказали, как проверить мёд на подлинность

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Нутрициолог Катерина Кузина заявила, что с помощью йода можно проверить мёд на подлинность.
«Чтобы проверить мёд на подлинность, ходите на рынок с йодом. Если на капельку мёда капнуть йод, и она посинеет, перед вами однозначно подделка. Также мёд можно растворить в уксусе, фальсификат даст пену. А ещё у настоящего мёда насыщенный аромат и небольшая горчинка на вкус», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Кузина.
Также специалист рекомендовала покупать продукт только у проверенных производителей.
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