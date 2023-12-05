Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился

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Ровно год назад, 5 декабря, страны G7 и Евросоюза, а также примкнувшая к ним Австралия, установили, что российская нефть на мировом рынке не может продаваться дороже, чем по 60 долларов за баррель. Однако усилия западных государств по ограничению нефтяных доходов России полностью провалились.
По мнению аналитиков, российская нефть стабильно продается дороже обозначенных 60 долларов за баррель. Причем около 48% российских нефтяных грузов перевозятся на танкерах, которые принадлежат или застрахованы в странах G7 или Евросоюза. Вместо Франции и Италии крупнейшими покупателями российской нефти стали Китай, Индия, Турция, Сингапур и Бангладеш. В результате в августе-сентябре цена на нефть из России составила порядка 74 долларов за баррель.
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Александр Бойцов