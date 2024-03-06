Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Правительство Латвии утвердило перечень запрещённых к ввозу товаров из России

Правительство Латвии утвердило перечень запрещённых к ввозу товаров из России

06 марта 2024, 06:24
Фото: iStock/Ruma_Aktar

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Правительство Латвии утвердило список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. Запрет, касающийся сельскохозяйственной и кормовой продукции, имеющей российское или белорусское происхождение, вступает в силу с 8 марта и действует до 1 июля 2025 года, с возможностью его продления.
«Постановление устанавливает запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение», — сообщила позднее пресс-служба российского правительства.

В список запрещенных продуктов вошли овощи и корнеплоды, яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи и другие фрукты и ягоды. Кроме того, там оказались пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень, корма для животных, мука и гранулы из мяса и мясных и рыбных субпродуктов.

При этом в 2023 году девять десятых всего латвийского импорта из РФ составляли корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.

В начале февраля 2024 года в Латвии прошли протесты фермеров, требующих запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии.

Читайте также:

Латвия намерена выселить из страны более 1,2 тыс. россиян

LETA: Латвия пока не планирует закрывать границу с Россией и Белоруссией

Латвия усилит режим охраны границы с Белоруссией
#товары
#запрет
#импорт
#россия
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сбор повышает ставки по вкладам в юанях с 6 марта
Сбер с 6 марта повышает процентные ставки по вкладам в юанях
06 марта 2024, 01:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сбер с 6 марта вновь повышает процентные ставки по вкладам в юанях, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Процентная ставка зависит от срока хранения вклада и увеличивается до одного процентного пункта; при открытии вклада на один год на сумму 1 млн юаней доход составит 4,07% годовых (с учетом капитализации процентов) – максимальный доход по вкладам в юанях. Проценты по вкладам начисляются ежемесячно. Ранее максимальная процентная ставка по вкладам, открываемым на три года, составляла 3,52 % годовых.

Сроки вкладов «в юанях» варьируются от одного месяца до трех лет. Минимальная сумма вклада – 10 000 юаней. Открыть вклад можно в СберБанк Онлайн или в любом отделении Сбера. Покупать юани заранее не обязательно.

Ранее Сбербанк приостановил процесс принятия заявок на IT-ипотеку.

Читайте также:

Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку

Сбербанк раскрыл размер рекордной прибыли за 2023 год

Сбербанк повысил ставки по ипотеке
#валюта
#сбербанк
#сбережения
#вклады
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: Суд в Адыгее конфисковал российские активы Коломойского* и его партнёров
06 марта 2024, 01:18

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

Кошехабльский районный суд Адыгеи запретил деятельность украинского бизнесмена Игоря Коломойского (включён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) и его партнёров в РФ, а также обратил их активы в доход российского государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Республики Адыгея.
Запрет деятельности Коломойского*, как заявили в суде, «вызван осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины».

Тем самым суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам (Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd) о запрете деятельности их объединения в связи с финансированием ВСУ и об обращении принадлежащего им имущества в доход РФ.

В казну Российской Федерации теперь пойдут все активы компаний «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг — Юг». В федеральную собственность взыскали 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг — Юг» стоимостью свыше 5 млрд рублей, а также здание и шесть помещений в центре Москвы и 494 земельных участка в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях стоимостью в 6 млрд рублей.

В настоящее время Игорь Коломойский* находится под арестом в Украине, где его обвиняют в мошенничестве, незаконном выводе средств за границу и отмывании денег. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена и еще 5 лиц, которые связаны с Приватбанком и обвиняются в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более 249 млн долларов). Коломойский* был крупнейшим акционером украинского банка до 2016 года.

Украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2022 года лишил украинского бизнесмена гражданства, не сделав при этом никаких официальных заявлений. Кроме того, офис президента Украины отказался обнародовать соответствующий указ, сославшись на «конфиденциальность информации».

В свою очередь Игорь Коломойский лишение гражданства отрицал и продолжал предъявлять украинский паспорт. Однако в материалах уголовного дела о нём говорится как о гражданине Израиля, лишённом гражданства Украины.

Читайте также:

Украинский бизнесмен Коломойский* подал в суд на Зеленского

Коломойский* через суд потребовал вернуть ему гражданство Украины

Суд в Киеве раскрыл информацию об арестованных активах Коломойского*

*внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
#суд
#имущество
#конфискация
#бизнесмен
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Правительство одобрило продажу «Яндекса» консорциуму российских инвесторов
«Ведомости»: Продажа «Яндекса» инвесторам из России одобрена правительством
06 марта 2024, 00:29

Фото: iStock/Evgeniy_Grishchenko

Российское правительство одобрило продажу «Яндекса» консорциуму отечественных инвесторов. Об этом газете «Ведомости» рассказали сразу двое собеседников, знакомых с ходом обсуждения сделки.
По сообщению издания, кабмином была одобрена группа сделок по приобретению 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V.

Нидерландская Yandex N.V. продает российский бизнес «Яндекса» за 475 миллиардов рублей, покупателем стал консорциум частных инвесторов. Об этом ранее сообщили в самой компании. Это — цена уже с учетом 50% скидки от рыночной стоимости, которая предусматривается в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

23 января сообщалось, что российское МКАО стало владельцем главного юридического лица Яндекса в России, сменив нидерландский Yandex N.V. Международная компания акционерное общество теперь имеет долю ООО «Яндекс» в размере 99,999%.

Как заявил позднее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, «Яндекс» является одной из крупнейших компаний в области высоких технологий и имеет множество перспектив. К тому же, организация предоставляет работу большому количеству россиян, а молодёжь мечтает устроиться туда на работу. В связи с этим, все договорённости о продаже поддерживаются властями, и немаловажно, что владельцем остаётся российский менеджмент компании,

Читайте также:

Бизнес «Яндекса» продали за 475 миллиардов рублей

Песков заявил о важности продолжения работы «Яндекса» в России

Главное юридическое лицо «Яндекса» в России сменило владельца
#продажа
#инвесторы
#яндекс
#компании
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин предоставил «Газпрому» право частично скрывать корпоративную информацию
Путин разрешил «Газпрому» частичное нераскрытие корпоративной информации
05 марта 2024, 23:30

Фото: iStock/Baloncici

Президент России Владимир Путин расширил список компаний, имеющих право не раскрывать в полном объеме корпоративную информацию, к ним, в частности, присоединились «Газпром» и дочерние структуры, Газпромбанк, «Газпромнефть», ГЭХ, «Мосэнерго», сообщает ТАСС.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список было включено 48 юридических лиц. Помимо перечисленных компаний, в перечень вошли региональные подразделения «Газпром газораспределение» и «Газпром трансгаз», ряд нефтеперерабатывающих заводов (в том числе московский и омский), а также несколько предприятий «Газпромнефти».

В список также были включены МОЭК и петербургские «Территориальная генерирующая компания № 1» и «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Ранее российский лидер принял участие в открытии новых производственных объектов агропромышленного комплекса.

Читайте также:

Путин принял участие в открытии новых производственных объектов АПК

Путин: Россия практически независима от импорта продовольствия

Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь
#газпром
#владимир путин
#указ
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские виноделы нашли способ противостоять НАТО
Виноделы РФ потребовали ввести таможенную пошлины на вина из стран НАТО в 200%
05 марта 2024, 23:02

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Российские виноделы обратились в правительство и Госдуму с просьбой ввести таможенную пошлину на вина из стран НАТО в размере 200%, передает РИА Новости слова генерального секретаря Ассоциации российских виноделов (АВВР) Алексея Плотникова.
По словам Плотникова, такие меры направлены на защиту отечественной винодельческой отрасли.

Производители вина также предложили бороться с грузинской продукцией.

В настоящее время в России повышены таможенные пошлины (в 20%) на вино из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что крупнейший поставщик абхазского вина в Россию временно приостановил свою деятельность.

Читайте также:

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил свою деятельность

Хирург Умнов: Вино способно разрушить мозг

Стало известно, на сколько подорожает вино после Нового года
#вино
#россия
#правительство
#госдума
#алкоголь
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин принял участие в открытии новых производственных объектов АПК
05 марта 2024, 22:01

Фото: сайт Кремля

Во вторник, 5 марта, президент РФ Владимир Путин, находящийся в рамках рабочей поездки в Ставропольском крае, по видеоконференцсвязи принял участие в открытии новых производств агропромышленного комплекса.
В ходе мероприятия главе государства будет представлен Волковский производственный комплекс «ФосАгро» в Ленинградской области. Здесь запущен новый энергоэффективный производственный процесс, позволивший увеличить выпуск готовой продукции в четыре раза.

Еще одно промышленно-сельскохозяйственное предприятие — завод глубокой переработки масличных культур в Алексеевке Белгородской области. Здесь реализован проект импортозамещения высококачественных пищевых ингредиентов для производства функционального спортивного питания.

Кроме того, будет открыт завод по первичной и последующей переработке мясной продукции в Рузаевке в Республике Мордовия. Этот проект ориентирован на создание эффективного производства колбасной и деликатесной продукции из мяса. Объём производства составит до 12 тысяч тонн в год.

Читайте также:

Путин: Россия практически независима от импорта продовольствия

Путин высказал радость за то, что в России не едят насекомых

Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь
#завод
#комплекс
#проект
#предприятие
#мероприятия
#владимир путин
#апк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: Россия практически независима от импорта продовольствия
05 марта 2024, 21:01

Фото: сайт Кремля

Меры по обеспечению продовольственной безопасности достигли своей цели. В настоящее время Россия практически добилась независимости от импорта продуктов питания.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на встрече с работниками агропромышленного комплекса. Российский лидер напомнил, что ещё в 2000 году страна страна зависела от зарубежных поставок почти по всем основным компонентам и направлениям в области обеспечения продуктами питания. Сейчас от этой зависимости удалось практически полностью избавиться.

В последние годы в работе агропромышленного комплекса страны многое изменилось в лучшую сторону, продолжил глава государства. Он обратил внимание на талант организаторов сельскохозяйственного производства трудовые достижения коллективов и их гордость за то, что они делают. В качестве примера президент назвал тепличный комплекс «Солнечный дар», где он побывал сегодня. После посещения агропромышленного предприятия и дегустации его продукции этот визит в Ставрополье можно назвать одним из самых «вкусных», заключил Владимир Путин.

Читайте также:

Путин высказал радость за то, что в России не едят насекомых

Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь

В Ставрополье Путину из толпы передали файл с бумагами от участника СВО
#владимир путин
#президент
#комплекс
#предприятия
#лидер
#рф
#импорт
#продовольствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области увеличилось на 40% производство индейки
05 марта 2024, 17:09

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Мурашов: благодаря модернизации птицеводческих комплексов производство индейки в регионе увеличилось на 40%. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошлый год производство мяса индейки в регионе достигло 8,6 тысяч тонн.

«В Подмосковье работают 2 крупных птицеводческих хозяйства, занимающиеся выращиванием индейки. В них насчитывается 222 000 голов. Эти производители выступают и главными поставщиками диетического мяса индюшатины на прилавки торговых сетей. Так, в 2023 году объем производства индейки увеличился на 40%. Этот рост обусловлен модернизацией производств, внедрением передовых технологий, а также увеличением поголовья птиц», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что самыми активными компаниями по производству индейки являются «Егорьевская птицефабрика» и «Бронницкая птицефабрика»

Читайте также:

Подмосковные предприниматели получили субсидии по франшизе на 4,5 млн рублей

В Подмосковье начали выпускать новый препарат для терапии ВИЧ

В подмосковном тепличном комплексе «Подосинки» выращивают новые сорта роз
#подмосковье
#птицефабрика
#производство
#владислав мурашов
#производители
#рост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Евросоюз пытается полностью перекрыть коммерческие каналы с Россией
05 марта 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Евросоюз пытается полностью закрыть каналы торговли с Россией с помощью санкций. Принцип No Russia при осуществлении коммерческих операций должен неукоснительно соблюдаться.
Однако наблюдатели и аналитики считают, что эффективность установления многочисленных запретов под большим вопросом. Обходной импорт налажен, работает, а какие методы существуют для борьбы с ним — непонятно, передаёт РИА Новости. Начиная с 12-го пакета санкций, чиновники ввели правило: указывать в документах невозможность дальнейшей перепродажи (реэкспорта) товаров в Россию. Если раньше такая мера носила рекомендательный характер, то теперь является обязательным требованием.

Степень выполнения и эффективности этих запретительных мер напрямую зависит от механизма контроля, считают эксперты. Магомет Яндиев, доцент МГУ, говорит, что если, например, американские и немецкие посольские работники будут обзванивать фирмы по всему миру и приходить с обысками на склады и в офисы, то, конечно, в этом случае указания Брюсселя можно будет выполнить. Но этого им вряд ли кто-то позволит.

В международной юридической компании Baker McKenzie обратили внимание на трудности реализации принципа «Без России» в случае со странами, не входящими в ЕС. С контрагентом из третьей страны, не поддерживающей санкции, в этом пункте возникнут проблемы, отмечают юристы. Торговая схема в обход санкций уже отработана — удлинённые цепочки поставок, перепродажа через промежуточные фирмы. Путь для реэкспорта найдётся, через посредников, уверена Юлия Кузнецова, инвестиционный советник. В итоге без санкционных товаров не останутся ни Россия, ни Европа.

Читайте также:

США уничтожают Евросоюз через антироссийские санкции, заявила Захарова

«Прорвали блокаду и санкции США»: Американец посетил ВФМ в Сочи

РГ: Санкции и конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти
#россия
#санкции
#европа
#страны
#компании
#чиновники
#импорт
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф