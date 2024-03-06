Правительство Латвии утвердило перечень запрещённых к ввозу товаров из России

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Правительство Латвии утвердило список запрещенных к ввозу товаров из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. Запрет, касающийся сельскохозяйственной и кормовой продукции, имеющей российское или белорусское происхождение, вступает в силу с 8 марта и действует до 1 июля 2025 года, с возможностью его продления.
«Постановление устанавливает запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Белоруссии, а также третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение», — сообщила позднее пресс-служба российского правительства.В список запрещенных продуктов вошли овощи и корнеплоды, яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи и другие фрукты и ягоды. Кроме того, там оказались пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень, корма для животных, мука и гранулы из мяса и мясных и рыбных субпродуктов.
В начале февраля 2024 года в Латвии прошли протесты фермеров, требующих запрета на импорт и транзит товаров из России и Белоруссии.
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