Латвия намерена выселить из страны более 1,2 тыс. россиян

Фото: iStock/william87
Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Об этом сообщает lsm.lv.
Напомним, закон Латвии об иммиграции гласит, что выданные россиянам постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре текущего года. Для того чтобы легально находиться в стране, необходимо было подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения важно было представить подтвержденные бумаги о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии денежных средств для дальнейшего проживания.
Читайте также:
Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского
СМИ: Латвия передала Украине почти 300 конфискованных автомобилей
Лавров: Россия не хотела ссориться с Западом, но он пытается разрушить ее связи
Екатерина Коршунова