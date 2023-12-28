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Латвия намерена выселить из страны более 1,2 тыс. россиян

28 декабря 2023, 15:18
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Об этом сообщает lsm.lv.

Отмечается, что 904 гражданина из данной категории пересекли границу Латвии и покинули государство. Точное количество человек, которые не подали документы на вид на жительство, по информации источника, составляет 1213.

Напомним, закон Латвии об иммиграции гласит, что выданные россиянам постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре текущего года. Для того чтобы легально находиться в стране, необходимо было подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения важно было представить подтвержденные бумаги о знании государственного языка на минимальном уровне и наличии денежных средств для дальнейшего проживания.

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Лавров обвинил Зеленского в предательстве своего народа
Лавров: Зеленский предал свой народ
28 декабря 2023, 14:54

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал свой народ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он напомнил, как недавно Зеленский вдруг «забыл» русский язык. По словам Лаврова, вся сетевая общественность помнит, как он еще несколько лет призывал всех отстать от русскоязычных граждан Украины, говоря, что они могут говорить на том языке, к которому привыкли.

«Почему же он не может вот эту принципиальную линию выдержать? Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», - сказал Лавров.

Министр добавил, что большинство украинцев всегда говорили, читали и смотрели кино на русском языке. При этом он язвительно отметил, что некоторые «актеры комедийного жанра не вылезали из России».

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#актеры
#зеленский
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Галкину* в России может грозить до 15 лет лишения свободы
Луговой предложил привлечь Галкина* к ответственности за дискредитацию ВС РФ
28 декабря 2023, 14:31

Фото: iStock/simpson33

Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру и предложил привлечь Максима Галкина* к уголовной ответственности за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
Луговой считает необходимым привлечь Галкина* сразу по двум статьям Уголовного кодекса России, по которым ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

«Луговой обратился с депутатским запросом к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку на наличие в публичных действиях Галкина* состава преступления по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии и неоднократная дискредитация ВС РФ)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее с тало известно, что следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* и Пугачёвой. С такой просьбой в СК обратились общественники из «Зова народа», попросив следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал во время своих заграничных концертов в Анталье. Сообщается, что он признавался в спонсировании ВСУ, а также высмеивал атаки украинских дронов на Москву.

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ЕК намерена «поддержать» агросектор Молдавии
28 декабря 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/Christophe Licoppe

Еврокомиссия намерена реализовать проект поддержки сельскохозяйственного сектора в Молдавии.
Программа должна быть реализована на фоне евроинтеграции страны. Отмечается, что на проект намерены выделить €1,5 млн.

«Общая цель заключается в улучшении показателей сельскохозяйственного сектора в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова, процессом интеграции в ЕС и международными соглашениями», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время стало известно о том, что Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций.

«Евросоюз готовит новые пакеты антироссийских рестрикций, сообщил на брифинге представитель Минэкономики Германии», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение ТАСС.

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Кулеба обвинил Европу в неумении воевать
Глава МИД Украины Кулеба: Европа не умеет воевать
28 декабря 2023, 14:09

Фото: iStock/artJazz

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Европа не умеет воевать, так как там не популярны военные действия. Об этом он заявил в интервью изданию «Киев Индепендент».
По его словам, военные действия не очень популярны в той части света.

«Европа не умеет воевать. Производство оружия - не самая популярная бизнес-область», - заявил Кулеба.

По его словам, Европа пытается исправить свою неспособность адаптироваться к полномасштабной войне с помощью Украины.

Ранее Кулеба высоко оценил усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца по преодолению вето Венгрии на начало переговоров Евросоюза и Украины по вопросу вступления страны в объединение. Он назвал это «лучшим рождественским подарком из Берлина».

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Лавров рассказал, что может привести США в чувство
Лавров: привести США в чувство может только серьезное внутреннее потрясение
28 декабря 2023, 13:49

Фото: сайт Кремля

Только внутреннее потрясение сможет избавить США от ощущения собственного превосходства. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
Министр выразил уверенность в том, что только какая-то внутриамериканская проблема и серьезное потрясение может привести в чувство.

«Пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического российского ведомства заявил, что США в стремлении подчинить себе весь мир, нарушают собственную конституцию.

Также Лавров оценил вероятность окончания спецоперации на территории Украины в 2024 году. Он предположил, что России удастся достичь всех целей. При этом министр напомнил, что ими по-прежнему остаются денацификация и демилитаризация Украины.

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#сша
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Лавров сообщил о секретной встрече стран Запада по формуле Зеленского
Лавров: десять дней назад прошла секретная встреча Запада по формуле Зеленского
28 декабря 2023, 13:22

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что десять дней назад в полной секретности прошла очередная встреча по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лаврова, некоторые из государств отказались от приглашения. Министр добавил, что в этой встрече принимали участие союзники РФ, однако «они не обещали никому какие-то тайны держать от России по вопросу, который имеет отношение к нашей стране».

Ранее бывший-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» назвал требования украинского лидера Владимира Зеленского по переговорам абсурдными. По словам политика, в «формуле мира» Зеленского записаны нереалистичные десять пунктов, которые никто не станет выполнять при любых условиях.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#политика
#министр
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#медведев
#рф
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Лавров напомнил, что США назвали Россию врагом
Лавров: США назвали Россию врагом, Москва готова к любому развитию событий
28 декабря 2023, 12:21

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон назвал Россию врагом. Об этом глава МИД сообщил в интервью РИА Новости и «Россия 24».
Лавров подчеркнул, что если это является действительностью, в таком случае «Москва готова к любому развитию событий». Министр добавил, что Россию не раз пытались покорять или подчинять.

Ранее Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Лавров отметил, что «самая главная антироссийская энергия» Запада направлена на разрушение связей между бывшими республиками Советского Союза.

Напомним, Вашингтон всячески пытается нанести какой-либо вред нашей стране, что следует из заявлений американских политиков. Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что хочет подавить Россию.

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#москва
#сша
#россия
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#ес
#лавров
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Ким Чен Ын поручил военным КНДР готовиться к возможной войне с США
Reuters: Ким Чен Ын поручил военным ускорить подготовку к противостоянию с США
28 декабря 2023, 12:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил военным ускориться в приготовлении для противостояния с США, которые совершают беспрецедентные «конфронтационные шаги». Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство КНДР.
«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил военным, военной промышленности, а также сектору ядерного оружия ускорить военные приготовления для противостояния тому, что он назвал беспрецедентными "конфронтационными шагами" со стороны Соединенных Штатов», - говорится в сообщении.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности страны ответить на «неправильное решение» США. Таким образом он прокомментировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ким Чен Ын предупредил враждебные силы о последствиях расширения военной конфронтации на протяжении года. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.

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Медведев не исключил переговоров с Украиной
Медведев: переговоры с Украиной возможны, Россия их никогда не отвергала
28 декабря 2023, 12:00

Фото: iStock/Diy1

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости заявил, что переговоры Москвы и Киева возможны.
Медведев подчеркнул, что наша страна никогда не отвергала такую возможность, в отличие от «безумных украинских властей». Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что эти «переговоры» не имеют временного ограничения, они могут проводиться вплоть до «разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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