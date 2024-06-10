Правительство РФ выделит из ФНБ более триллиона рублей в 2024 году

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Правительство РФ планирует выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) более одного триллиона рублей в 2024 году. Об этом сообщил первый заместитель главы министерства экономического развития РФ Илья Торосов.
Из этой суммы 890 миллиардов рублей будет направлено на финансирование реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, передают «Ведомости». Большая часть, а именно 672 миллиарда рублей, будет выделена на два крупнейших проекта. Один из них — строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга. На него из ФНБ будет направлено 392 миллиарда рублей, пояснил первый заместитель министра.
Второй значимый проект — это расширение производства воздушных судов. На эти цели из ФНБ выделят 284 миллиарда рублей, сказал Торосов. Кроме того, в 2024 году более 100 миллиардов рублей будет направлено на льготный лизинг воздушных судов, кораблей и автобусов, а также 77 миллиардов рублей получит «Автодор» на строительство дороги Казань - Екатеринбург.
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Александр Бойцов