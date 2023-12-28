ЦБ с 9 января начнет операции на валютном рынке, связанные со средствами ФНБ

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Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Ранее сообщалось, что Банк России может начать закупку юаня по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить 88–90 долларов за баррель. При этом если стоимость на нефть останется на прежнем уровне, тогда регулятор будет являться нетто-продавцом валюты.
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Екатерина Коршунова