Правительство повысит зарплаты бюджетникам

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Правительство выделит 5,5 миллиардов рублей для повышения заработных плат бюджетникам и социальные выплаты. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов президента», — сказал Мишустин.
При этом он уточнил, что данные средства также будут направлены на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.
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Элина Позднякова