Мишустин заявил, что РФ нужно повысить самообеспеченность по некоторым продуктам

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности сообщил о том, что стоит задача увеличить самообеспеченность государства по некоторым продуктам.
В этот список попали молоко, фрукты и пищевая соль, пишет ТАСС.
Мишустин сообщил, что уровень самообеспеченности молочными продуктами, фруктами и ягодами увеличивается, но не так интенсивно, как нужно.
В июне Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса заявлял, что уровень продовольственной безопасности Российской Федерации является одним из самых надежных в мире.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба займётся анализом ценообразования на куриные яйца. Запросы уже направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сказано на сайте ведомства.
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«Есть направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей», —напомнил глава правительства Михаил Мишустин.
В июне Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса заявлял, что уровень продовольственной безопасности Российской Федерации является одним из самых надежных в мире.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба займётся анализом ценообразования на куриные яйца. Запросы уже направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сказано на сайте ведомства.
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Мария Фирсова