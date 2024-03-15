Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ

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Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta стали активно блокировать поставки своих товаров в Россию через параллельный импорт, пишет «Коммерсантъ».
По сведениям издания, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в РФ.
Главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли утверждает, что некоторые товары вышеуказанных марок уже представлены в ограниченном количестве в сети ритейлера.
Ранее параллельный импорт был продлен на 2024 год. При этом в марте выяснилось, что только 14% малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт. Остальные же покупают уже ввезенные в страну товары, находят поставщиков аналогичной продукции из дружественных государств, либо организуют самостоятельное производство.
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Ювелина Бернст