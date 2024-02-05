Аналитик Кашин: Цены на бытовую химию в России снизятся на 5-7 процентов

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Расценки на бытовую химию в России в 2024 году упадут на 5-7%, рассказал аналитик Даниил Кашин в беседе с изданием «Вечерняя Москва».
Ранее именно бытовая химия демонстрировала наиболее высокие темпы роста, поскольку российским компаниям приходилось закупать импортные составляющие, и стоимость итогового продукта зависела от курса валют. Теперь же производители научились самостоятельно изготавливать многие компоненты, что положительно скажется на цене.
Согласно данным Росстата, гречневая крупа и картофель стали наиболее подешевевшими продуктами в 2023 году — цены на них упали практически на 20 и 10 процентов соответственно. Снижение объясняется превышением предложения на рынке спроса потребителей на эти товары.
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«Также значительно подешевели гаджеты. Это произошло благодаря тому, что механизм параллельного импорта налажен. К нам в больших объемах стали поступать устройства из дружественных стран», — отметил Кашин.
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Артем Путинцев