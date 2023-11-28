PS: Экономист Рубини предупредил о продолжении «кровавой бани» на рынках

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Ситуация на рынке ценных бумаг не улучшается, инвесторы по всему миру рискуют потерять целые состояния в ближайшие годы, об этом заявил экономист Нуриэль Рубини в своей статье для Project Syndicate.
«Эта кровавая баня, вероятно, продолжится. Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», - прокомментировал ситуацию Рубини.
По его словам, на протяжении всего прошлого года инвесторы просто выдавали желаемое за действительное, предрекая снижение ключевых ставок Центральных банков. Однако, ситуация обернулась в точности да наоборот.
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Евгения Парфентьева