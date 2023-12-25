Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав «не жадничать». Об этом Путин сообщил в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Ранее сообщалось, что первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. При этом Германия также поставила в нашу страну яйца в количестве 576 тысяч штук.
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Екатерина Коршунова