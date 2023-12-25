Путин обратился к Лукашенко по вопросу поставки яиц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Евразийский экономический союз — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и геополитической повестки. Об этом Пашинян сообщил в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Премьер-министр Армении отметил, что страна продолжает развивать взаимодействие в экономическом сотрудничестве, а также стремится прекращать различные попытки «политизации евразийской интеграции». Пашинян добавил, что базовые свободы торговли не должны ограничиваться или искореняться из-за соображений политики. По его словам, Армения положительно относится к подписанию соглашения о свободной торговле с Ираном.



Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.



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Екатерина Коршунова