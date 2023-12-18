В ФАС раскрыли, когда ждать снижения цен на яйца

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Глава ФАС РФ Максим Шаскольский дал прогноз на снижение цен производителей на куриные яйца.
По его словам, стоимость должна понизиться в течение ближайшего месяца. Однако, возможно, и максимальное затягивание до полутора месяцев.
Ранее сообщалось, что Турция, Иран, Белоруссия и Азербайджан уже согласились поставить в Россию куриные яйца. А с 1 января по 30 июня 2024 года совет Евразийской экономической комиссии планирует обнулить пошлины на ввоз продукции из других стран. Эта временная мера позволит удержать рост цен на куриные яйца и избежать дефицита этого продукта в стране.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл, кто несёт ответственность за стоимость яиц. Читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что Турция, Иран, Белоруссия и Азербайджан уже согласились поставить в Россию куриные яйца. А с 1 января по 30 июня 2024 года совет Евразийской экономической комиссии планирует обнулить пошлины на ввоз продукции из других стран. Эта временная мера позволит удержать рост цен на куриные яйца и избежать дефицита этого продукта в стране.
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Анастасия Чинкова