Путин разрешил компании «Лучшее решение» купить бывшие угольные активы Ахметова

Фото: iStock/Thapana Onphalai
Ранее сообщалось, что Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний. В 2022 году финансовая группа Societe Generale прекратила свою работу в РФ. Примечательно, что Росбанк принадлежал к данной группе.
Читайте также:
Новак ожидает роста экспорта СПГ из России в 2024 году на 14%
Украина прокомментировала «отличную новость» о транзите газа из России
Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний