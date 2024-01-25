Украина прокомментировала «отличную новость» о транзите газа из России

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Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». По словам Фицо, Словакия также сможет продолжить транзит газа, что будет полезно для Австрии и Италии.
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